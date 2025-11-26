日経225先物：26日19時＝140円安、4万9540円
26日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比140円安の4万9540円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万9559.07円に対しては19.07円安。出来高は1639枚となっている。
TOPIX先物期近は3359ポイントと前日比8ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.50ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49540 -140 1639
日経225mini 49545 -130 29771
TOPIX先物 3359 -8 3020
JPX日経400先物 30275 -125 191
グロース指数先物 678 -2 176
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース