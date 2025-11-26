　26日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比140円安の4万9540円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万9559.07円に対しては19.07円安。出来高は1639枚となっている。

　TOPIX先物期近は3359ポイントと前日比8ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.50ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49540　　　　　-140　　　　1639
日経225mini 　　　　　　 49545　　　　　-130　　　 29771
TOPIX先物 　　　　　　　　3359　　　　　　-8　　　　3020
JPX日経400先物　　　　　 30275　　　　　-125　　　　 191
グロース指数先物　　　　　 678　　　　　　-2　　　　 176
東証REIT指数先物　　売買不成立

