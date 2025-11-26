巨人の岸田行倫捕手（２９）が２６日に都内の球団事務所で契約更改に臨み、２７００万円増の７０００万円でサインした。

今季、岸田は捕手陣のなかでも一番多くスタメンマスクをかぶり（６９試合先発出場）、女房役として若手投手を支えてきた。打率２割９分３厘、３９打点をマーク。開幕捕手は甲斐に譲ったものの「想像していなかったシーズンに、結果的にはなったなというのが正直な気持ち。（５月から）チャンスをしっかりものにして、自分自身、そこで気持ちに少し余裕ができたし自信にもなった」と振り返った。

また、今年は野球日本代表の「侍ジャパン」に２度選出。１５日の韓国戦（東京ドーム）では５回無死一、二塁から代打で途中出場し、勝ち越しの３ランを放つなど存在感をアピールした。「日本を背負って、ユニホームを着てプレーしたいと言う気持ちはどんどん強くなっているのが正直な思い」と語り「選ばれて（野球を）やりたいなという気持ちはあります」と２６年の第３回ＷＢＣ出場の意欲を示した。

ドジャースの大谷翔平投手（３１）がＷＢＣ参戦を表明しており、岸田がメンバーに選出されれば、バッテリーを組む可能性は大きい。これに関し背番号２７は「本当に想像できない」と本音を吐露しつつも「やるからには組んでみたいなという気持ちもありますし、同じ時間を過ごすだけでも僕自身、成長につながるのは間違いないと思う」と胸を躍らせた。

（金額は推定）