「欧州ＣＬ・１次リーグ、チェルシー３−０バルセロナ」（２５日、ロンドン）

バルセロナがプレミアリーグの強豪に完敗。バルセロナのスポーツ紙、エル・ムンド・デポルティボによると、無得点に終わったのは５４試合ぶりで、これまで昨年１２月から５３戦連続で得点していた。またハンジ・フリック監督にとってもチャンピオンズリーグで無得点のまま終わるのは今回が初めて。これまでバイエルン・ミュンヘン（独）時代から３７戦連続で得点していた。

フリック監督は試合後「我々には先制するチャンスがあり、その後１人少ない状況になって簡単ではなかった。我々は戦いポジティブなものはあったが、簡単にボールを失い、プレッシャーの中で簡単なパスをミスした」と分析。さらに「もっとアグレッシブにプレーする必要があると思う。我々のプレーは良い、１対１も良いが、チェルシーはよりフィジカルで１対１での場面でダイナミック。私はそれを自分のチームに欲しい」とした。

前半終了間際にウグルアイ代表のＤＦアラウホが２枚目のイエローカードを受け退場となった点については「彼と話をし、ビデオを見なければならない。２枚目のカードの場面ではああいった形でタックルに入るべきではなかったかもしれない」とした。