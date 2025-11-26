俳優水上恒司（26）が26日、都内で主演映画「WIND BREAKER（ウインド・ブレイカー）」（12月5日公開）の完成披露試写会に出席した。

漫画アプリのマガジン・ポケットで2021年（令3）1月から連載中のコミックの実写化。現在まで単行本の累計発行部数は1000万部を超えている。「偏差値は最底辺、けんかは最強」の風鈴高校の桜遥（水上）は不良グループ・暴風鈴のメンバーとして仲間と共に、街を守るためにやくざや外敵と戦う。

上映前に共演者と一緒にグリーンカーペットを歩いた水上は「今日はレッドカーペットじゃなく、グリーンカーペットでCGがやりやすいなと思います」と笑った。そして「これだけの豪華なキャストがそろっていながら、こんな拍手がまばらなというのが、率直な意見ですけれども（笑い）。非常にうれしいというか、緊張、ワクワク、ドキドキというか、令和ならではの“ヤンキー映画”を作るためにスタッフ、キャストで考えて作った作品です。人の痛みとか弱さを大事に作り上げたアクション映画、爽やかなアクション映画です。何かを伝えるという映画ではないので、気楽に観てください」。

桜の友人・楡井秋彦役の木戸大聖（28）は「この瞬間が一番うれしい瞬間だなと、改めて思う。時間をかけて撮影して、スタッフが編集してくださって、上映できる。無事、形になって皆さんの前でイベントができるのはうれしい瞬間です」。

ヒロイン橘ことは役の八木莉可子（24）は「みんなで作り上げた作品で、今は緊張しています。原作のファンになってしまったので、原作にリスペクトを置きおきつつも、皆さんに観てもらえたらうれしいなと思います」。

萩原健太郎監督（44）は「原作ファンの方に、どう受けてもらえるか楽しみです」と話した。

他に綱啓永（26）中沢元紀（25）山下幸輝（24）濱尾ノリタカ（26）上杉柊平（33）が出席した。