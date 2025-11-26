寒くなってきて三毛猫の毛がもこもこと伸び、冬支度を始めたそうで…？あまりにも可愛すぎる冬仕様がたまらないと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で7.6万いいねを突破し、「冬毛～！埋もれたい」「見てるだけで温かいです」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：寒くなってきて『三毛猫の毛が変化』した結果…思わず"モフりたくなる光景"】

冬支度

Xアカウント「もち家／mochike」に投稿されたのは、冬支度を始めた三毛猫の『みたらし』ちゃんの様子です。

寒くなってきたので、冬に向けてみたらしちゃんの被毛が伸びてきたとのこと。飼い主さんによると、被毛が『ほこほこふかふか』になったのだそうです。体をさらに覆うように毛が伸び、少し大きくなったというみたらしちゃん。長い毛ではないけれども、体にぎゅっと密集して生えた毛がもこもことしていて愛らしかったのだとか。これからの寒い季節を乗り越えるために、暖かそうな冬毛が気持ちよさそうで羨ましいです。

他の投稿では、みたらしちゃんの普段の様子も見ることができました。ご飯を食べる姿やお気に入りの場所で座り込む様子も愛らしいみたらしちゃん。そこはかとなく品のある振る舞いも素敵だと感じました。どんな時もどのような姿でも、とても可愛らしいみたらしちゃんなのでした。

可愛すぎると絶賛の嵐

冬仕様で被毛が伸びたみたらしちゃんの姿を見た多くの方たちから「冬毛でもっちり度がさらに増してて可愛すぎる…！」「本当に可愛らしい」などの声が寄せられていました。

冬毛が伸びてまん丸になったみたらしちゃんが可愛すぎて思わず触りたくなりました。

Xアカウント「もち家／mochike」では、みたらしちゃん達がのんびりと暮らす様子が投稿されています。可愛らしいみたらしちゃんの姿を見てとても癒されました。

