やっぱり【ワークマン】がコスパ優秀！ 週7で着たい♡「大本命アウター」

コスパ重視で冬のアウターを探すなら【ワークマン】をチェックしてみて。防寒しつつコーデがおしゃれに決まるうえ、機能性も優秀な大本命アウターが見つかるかも。保温力の高いレザー調のブルゾンや、撥水機能付きの裏起毛ジャケットなど、ヘビロテしたくなりそうな注目のアウターをピックアップしました。

「ちょっとそこまで」の外出にぴったりなトラックジャケット

【ワークマン】「レディースパイルレトロトラックジャケット」\1,900（税込）

切り替えデザインが目を引く、やわらかそうなパイル生地のトラックジャケット。裏起毛素材を使っていて保温機能も備えているので、寒い日でも頼りになりそうです。カラーは大人っぽいダークピンク、ナチュラルなグレージュ、着まわしやすいブラックの全3色。どのカラーも羽織るだけでサマになり、ワンマイルウェアとしても活躍しそうです。

フェイクファー × レザー調素材の組み合わせが高見えするブルゾン

【ワークマン】「レディースフェイクレザーファーウォームブルゾン」\3,900（税込）

オーバーシルエットでこなれ感のある着こなしが作れそうな、レザー調ブルゾン。公式HPによると「裏地にブラックアルミを使用しており、見た目以上の保温力を発揮」とのことで、あたたかく着られそうです。襟のフェイクファーは取り外しが可能なので、気分によって着方を変えることができ、洗濯機洗いできるのもうれしい。着まわし力が高い、ブラックとブラウンの2色展開です。

ウールみたいな風合いが魅力のシンプルアウター

【ワークマン】「レディースフェイクウールアウター」\2,900（税込）

やわらかな風合いのフェイクウール素材を使った、シンプルデザインの撥水アウター。コーディネートが組みやすいショート丈で、ワイドパンツやナロースカートなど、幅広いボトムスとバランスよく着こなせそうです。公式HPにて「フロントやサイドにポケット付きで、収納力も豊富」と紹介があり、おしゃれさと機能性の高さを両立しています。

軽くてあたたかなすっきり見えアウター

【ワークマン】「レディースフワテック（R）シーンレスインサレーション」\2,500（税込）

ノーカラーで首まわりがすっきり見える、コンパクトなアウター。軽さと保温性を両立する特殊技術をいかした、フワテック®起毛裏地が使われています。あたたかそうなのに着ぶくれしにくいアウターは、冬のお出かけの強い味方になってくれそう。公式HPによると「表面は撥水加工で水を弾きやすい」「静電気軽減」といった特徴も備えた優れものです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W