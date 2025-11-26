「あなたみたいになりたい」お姉様に惹かれていく少女。ふたりに新たな秘密が生まれる／拝啓、在りし日に咲く花たちへ2㉔
『拝啓、在りし日に咲く花たちへ2』（五十嵐 純/KADOKAWA）第24回【全24回】
【漫画】『拝啓、在りし日に咲く花たちへ 1〜2』を第1回から読む
お嬢様学校へと入学した真面目が取り柄の少女・かすみは、図書館で手に取った本に挟まれた1通の手紙を発見する。そこに書かれていた内容は、私とこの本に書かれているような特別な関係になってほしいというものだった。本を介した文通から、まだ見ぬお姉様との特別な関係が始まった――。「エス」に魅せられた少女たちの親愛と歴史の物語『拝啓、在りし日に咲く花たちへ 』（1〜2巻）をお楽しみください。
【漫画】『拝啓、在りし日に咲く花たちへ 1〜2』を第1回から読む
お嬢様学校へと入学した真面目が取り柄の少女・かすみは、図書館で手に取った本に挟まれた1通の手紙を発見する。そこに書かれていた内容は、私とこの本に書かれているような特別な関係になってほしいというものだった。本を介した文通から、まだ見ぬお姉様との特別な関係が始まった――。「エス」に魅せられた少女たちの親愛と歴史の物語『拝啓、在りし日に咲く花たちへ 』（1〜2巻）をお楽しみください。