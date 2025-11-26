◆第４５回ジャパンカップ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝１１月２６日、美浦トレセン

Ｇ１馬７頭に欧州年度代表馬が出走予定の「最強馬決定戦」。浅子祐貴記者が担当する「考察」追い切り編は、２０２３年のダービー馬に注目した。

時間が経過するごとに、状態の良さがひしひしと伝わってきたのがタスティエーラ（牡５歳、美浦・堀宣行厩舎、父サトノクラウン）だ。

２０日は美浦・Ｗコースで一杯に追われたダノンベルーガ（６歳オープン）を相手に余力十分に先着。当週でも少し重たそうに映った天皇賞・秋よりも明らかに脚さばきが素軽くなり、１週前の時点でも十分な良化が感じ取れた。

その状態をキープするにとどまらず、さらに上向いた印象を受けたのが最終デモ。美浦・Ｗコースで先行したシュトルーヴェ（６歳オープン）を馬なりで圧倒した。この日は「時計がかかる」という声を多く聞いたが、そんな状態のコースでも６ハロン８１秒４―１１秒４。ゴール前で追われた前走時よりも全体、しまいともに速い時計をマークした。時計だけでなく、身のこなしや走りに対しての前向きさ。全ての面で前走を上回る内容だった。

さらなる確信を得るために向かったレーン騎手の会見。２走続けて当該週に騎乗した鞍上の言葉に正解はあった。「一つ言えることは、天皇賞・秋よりレベルアップして良くなっていることは間違いない」。クロワデュノールが出走を決めたことで、３世代のダービー馬対決が実現。２年前に競馬界最高の名誉をつかんだ同馬から、ますます目が離せなくなった。（浅子 祐貴）