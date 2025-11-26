野良猫を家族に迎えるときに約束した「こたつ」を今年も出すと…。感動のお話が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は41万回を超え「良いご家族さんに出会えて良かった」「娘さんの魔法の言葉で泣けてくる」「なんて愛に溢れた家族なんだろう」といったコメントが集まっています。

【動画：『うちにおいで、こたつあるから』と野良猫に声をかけた結果→５年後に見せた『幸せな日常』】

猫ちゃんとの約束

YouTubeアカウント「元野良猫チャチャとR me」に投稿されたのは、猫と交わした「約束」のお話。今から5年前「飼い主募集中」と書かれた首輪をつけていた野良猫のチャチャくんに、飼い主さん（かーさん）と娘さんが「うちにおいで、こたつあるから」と声をかけたのがすべての始まりだったそうです。この出会いから、毎年こたつを出すのが家族の恒例行事になったのだそう。チャチャくんが家族になり5年目の今年の冬も「約束のこたつ」を出したそうです。

寄りかかったり、ふみふみしたり

実はチャチャくんは一度もこたつの中に入ったことがないのだそうです。元野良猫ならではの警戒心からか、こたつのスイッチを入れると出ていってしまうのだといいます。ただ、入らない代わりに、こたつ布団に寄りかかってぬくぬくと眠るのは大好きなのだとか。家族のそばで安心して寄り添う姿が可愛い！

夜になり、チャチャくんがこたつ布団をフミフミしていたそうです。これは「ベッドで一緒に寝ようよ」の合図なのだそう。かーさんの後をついてベッドに乗ると、布団を占領してフミフミして眠りについたそうです。

幸せを呼ぶ「約束のこたつ」

チャチャくんの日課は朝と夕方の散歩です。夕方の散歩を終え、ごはんを食べて、ほっと一息つく時間。コーヒータイムをしているかーさんの隣で、チャチャくんがこたつ布団に寄りかかって寝ていたのだそう。今年も「約束のこたつ」で幸せな冬を迎えたチャチャくんでした。

動画には「約束のこたつ！この言葉だけで涙が出ちゃうよ」「こたつはチャチャくんの幸せの場所ですね」「最高のおうちに迎えられて本当に良かった」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「元野良猫チャチャとR me」では、チャチャくんと飼い主さん家族の日常が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「元野良猫チャチャとR me」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。