価格755万円から！ トヨタ「クラウン」誕生70周年記念モデル「Z “THE 70th”」発売半年でも反響大！ ツートンカラーに「まるでロールス・ロイスやベントレーのよう」との声

クラウン70周年を記念した特別仕様車が登場！

トヨタは2025年6月2日に、「クラウン（セダン）」に、シリーズ誕生70周年を記念した特別仕様車「Z “THE 70th”」を発売しました。

「Z “THE 70th”」の最大の特徴は、エクステリアカラーにバイトーンが設定されていることです。

トヨタ「クラウンセダン Z“THE 70th”」

具体的には、「プレシャスメタル×プレシャスホワイトパール」および「プレシャスメタル×プレシャスブラックパール」の2種類のバイトーンカラーを選択することが可能です。

また、マットブラック塗装の20インチアルミホイールが標準装備となっているほか、「Z “THE 70th”」専用のメーカーオプションとして「70th」のロゴが入ったシャープなデザインのサイドデカールも設定されています。

インテリアは、上級グレードの「Z」がベースとなっていることもあり、必要十分な機能装備が備わっています。

そのうえで、専用の内装色である「ブラックラスター」やブラックの杢目調パネルが特別感を演出しています。

さらに、シフトノブやインストルメントパネル、プロジェクションカーテシイルミ、専用キー、マニュアルケースなどが、「70th」の記念ロゴが添えられた特別なものとなっています。

なお、「Z “THE 70th”」はハイブリッド車（HEV）と燃料電池車（FCEV）のそれぞれに設定されています。

価格はハイブリッド車（HEV）が755万円、燃料電池車（FCEV）が855万円となっています。

まるで超高級車みたい！な「バイトーン」に注目集まる

発売からおよそ半年が経過した「Z “THE 70th”」ですが、ここまでどのような反響が届いているのでしょうか？

都内のトヨタ販売店担当者は次のように話します。

トヨタ「クラウンセダン Z“THE 70th”」

「発売当初に比べると落ち着きつつはあるものの、現在でも多くのお客様が『Z “THE 70th”』に関心を寄せてくださっていると感じます。

『もう買えないのでは』というお問い合わせは少なくありませんが、『Z “THE 70th”』は台数限定での販売ではないため、現在でも受注可能です。

実際にご興味を持たれるお客様の多くはバイトーンである点に注目しており、『まるでロールス・ロイスやベントレーのよう』とおっしゃるお客様もいらっしゃいます。

個人のお客様の場合、『プレシャスメタル×プレシャスホワイトパール』と『プレシャスメタル×プレシャスブラックパール』はどちらも均等に選ばれている印象です。

一方、法人のお客様はやはり『プレシャスメタル×プレシャスブラックパール』を選ばれる傾向があります。

ベースモデルの『Z』と比べると、『Z “THE 70th”』はおよそ25万円ほど割高です。

ただ、価格を理由にベースモデルを選ばれるお客様はほとんどいらっしゃいません。

むしろ、『せっかくなら特別仕様車を』と言っていただけるお客様も多く、『Z “THE 70th”』は順調に販売台数を重ねています」。

※ ※ ※

前出のトヨタ販売店担当者によれば、2025年11月現在の「Z “THE 70th”」の納期は「およそ4か月」となっているようです。

なお、ハイブリッド車（HEV）については通常モデルとの納期の差はほとんどないといいます。

一方、燃料電池車（FCEV）についてはわずかに在庫車が存在することから、通常モデルのほうが納期が早い場合もあるようです。