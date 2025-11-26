タレントの小原ブラス（33）が26日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、元TOKIOの国分太一（51）のコンプライアンス上の問題行為を理由に番組を降板させた、日本テレビの対応について自身の見解を語った。

国分は6月、同局からコンプライアンス違反を指摘され、レギュラー出演していた「ザ！鉄腕！DASH！！」の降板を告げられた。国分はこの日、問題発覚から5カ月たって会見を開き、同局や関係者、スポンサー、他局、メディアに対し「事情をご説明できない状況でご判断を強いる形になり、また、これまでまともにお詫びを申し上げることもできておりませんでした。深くお詫び申し上げます」と謝罪した。また「苦楽を共にした3人で作ってきた会社の廃業、TOKIO−BAの閉園。数日間の間で全てを失いました」と目に涙を浮かべ、人権救済申し立てを訴えた。

日テレ側はコンプライアンス上の理由で、今回問題があった事案について詳細を明かしていないが、厳しい対応に出た。ブラスは中居正広氏の性加害問題で、数々の不適切な対応が指摘されたフジテレビに言及。「日テレもフジテレビのことを見ているから、中途半端なことを言って関わって、日テレ側の落ち度、保護する態度が悪かったとか、被害者との向き合い方とか、出てきて炎上したりするのも嫌だから、なるべく関わらないという、フジテレビの対応を見て日テレがやっているやり方に見える」と、痛烈に指摘した。

さらに「“うちのコンプライアンス違反ですよ”と言っといて、何なんか、教えへんねんで？」と、そのガードの固さに納得できない様子だった。