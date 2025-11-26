千賀健永、“歯医者さんおすすめ”歯磨き粉にどハマり「スッキリする」「ダントツ1位」

Kis-My-Ft2・千賀健永さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【HAUL】千賀健永の最近の購入品紹介｜リピ買い・失敗・激推しまで全部見せちゃいます！【生活用品｜美容｜ファッション】』という動画を投稿。最近の購入品を公開する中で、“どハマり”したという歯磨き粉を紹介してくれました！

動画内で、千賀さんが「これはマジでおすすめ」と紹介した商品がこちら！

◼︎ビーユー 歯みがき

クラプロックス / ビーユー 歯みがき ピーチ＋アプリコット(10ｍL) 税込550円（公式サイトより）

天然植物エキス配合※で、輝く歯と息と健やかな歯ぐきをキープする歯磨きです。

発泡成分でもあるSLS（ラウリル硫酸ナトリム）やフッ素化合物フリー。

千賀さんは「口に入れた時の爽やかさとか香り、味みたいなことってファーストインパクトであるじゃん？これはね、ピーチアプリコットっていう匂いがするわけ。味もするの。マジ飲み込みたくなるくらい美味しい」とコメント！

千賀さんが愛用しているピーチ＋アプリコットの他にも、アップル＋アロエ、ピンクグレープフルーツ＋ベルガモットなどさまざまなフレーバーがあるので、選ぶ楽しさもありますね。

※ハルパゴフィタム根エキス、エチナシ根エキス（湿潤剤）

◼︎歯医者さんもおすすめ！

千賀さんは「これに最初に出会ったのは歯医者さんに置いてあったんです。歯医者の先生におすすめの歯磨き粉ありますか？って聞いた時に『これいいよ』って紹介していただいてからこれにハマっちゃった」と使い始めたきっかけをコメント。

また、「スッキリするような感覚もめちゃめちゃ強い」と、香りと清涼感のバランスがお気に入りだと話しつつ「それって科学的なものたくさん入ってるんじゃないの？って思うじゃん。でもこれフッ素を使ってないの。フッ素を使ってない歯磨き粉ってすごく少なくて。これめっちゃ俺おすすめ！」「今まで使った歯磨き粉の中でダントツ1位」と大絶賛されていました♪

■動画もチェック

動画ではこのほかにも、千賀さんが最近買ったおすすめ商品を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。