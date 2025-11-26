北川景子、朝ドラ出演を後押しした夫・DAIGOの言葉「お引き受けできないかなとは思ったんですけど…」

11月26日、フジテレビ系『ぽかぽか』に、北川景子が出演。朝ドラへの出演を後押しした夫・DAIGOの言葉を回想した。

番組内で、2児の母である北川は、自身の仕事と子育ての両立について、「私が仕事を受ける時に、夫が仕事を緩くできるかどうかっていう、夫婦で話し合いをしてるんですけど」と、夫婦で話し合って仕事のオファーを受けるかどうかを決めていると明かした。

また、現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』に出演している北川は、「今、朝ドラで大阪に行ったりしてるんですが、最大2泊までとか。そういうお願いをしたりして」「はじめはちょっと無理だからお引き受けできないかなとは思ったんですけど」と説明。

その上で、「夫に相談をして、『ちょっと月に2〜3日大阪に行くことになったらどうなるかな？』って言ったら、『え、朝ドラ俳優とか、俺なってみたいんだけど！』『断るなんて考えるのはもったいない！』って言ってくれて」と、夫のDAIGOの発言を振り返り、周囲からは、「素敵！」といった声が飛んだ。

また、北川は現在の生活については、「みんなで調整しようというふうに言ってくれて、今なんとか。でも、すごい綱渡りというか、毎日ヒヤヒヤしてます」と笑いまじりに話していた。