能登半島地震からの復興を見据え、七尾市はスポーツ合宿の誘致再開を目指します。26日、プロ野球楽天のスポーツ栄養士が開発したメニューの披露と栄養セミナーが開かれました。

地元の中島菜を使ったグリーンボールに、中島菜と能登ミルクのグリーンスムージー、プロ野球・楽天の栄養士が監修した「NANAO POWER FOOD」です。

JR七尾駅前のパトリアで開かれたセミナーには、市内の飲食店や旅館関係者15人が参加し、地元の食材を使って開発したアスリート向けのメニュー10品の栄養のポイントなどについて説明を受けました。

七尾市のスポーツ合宿の誘致支援のためにプロ野球・楽天が開発

旅館関係者「また新しい使い方として、グリーンボールとかグリーンスムージーみたいな出し方もあるんだなと今きょう勉強して、合宿がはじまったら是非活用したいなと思います」

飲食店関係者「そういのも頭に入れておくと、またいろんなこれから来る人たちに受け入れてもらえるのは僕の中でプラスになる」

スポーツ合宿などの誘致に再び乗り出す七尾市を支援するため、楽天が開発した今回のメニュー。

実際に味わった球団の選手たちからも好評だったということです。