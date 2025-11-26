キャシー中島 （C）ORICON NewS inc.

　俳優・勝野洋（76）の妻で、タレントのキャシー中島（73）が25日、自身のSNSを更新。キルト作家としての近況を伝えるとともに、この日のコーディネートを紹介した。

【写真】「ピンクのターバンして可愛い」「素敵です」“ターバン”アクセントの私服コーデ披露のキャシー中島

　キャシーは「今日はターバンデーです♪暖かいのよ」と話し、濃いめのピンクを基調にしたストール状のものを頭から首にかけてターバン状に巻いたスタイリングを披露。

　洋服はピンクやむらさき、黒が混ざった柄のワンピースで、同系色で統一感のあるオシャレな着こなしとなっている。

　投稿では「午前中は三茶教室でレッスン 午後はマナアイランドで店員さんです♪」とスケジュールを説明し、それぞれの場での写真もシェアした。

　コメント欄には「ターバンお似合いですね」「今日はピンクのターバンして可愛い 笑顔も可愛い」「キャシーさん、ピンクも、とても良くお似合いですね」「ピンクコーデ素敵です」など、さまざまな反響が寄せられている。