「暖かいのよ」キャシー中島、“ターバン”アクセントの私服コーデに反響「ピンクのターバンして可愛い」「ピンクコーデ素敵です」
俳優・勝野洋（76）の妻で、タレントのキャシー中島（73）が25日、自身のSNSを更新。キルト作家としての近況を伝えるとともに、この日のコーディネートを紹介した。
【写真】「ピンクのターバンして可愛い」「素敵です」“ターバン”アクセントの私服コーデ披露のキャシー中島
キャシーは「今日はターバンデーです♪暖かいのよ」と話し、濃いめのピンクを基調にしたストール状のものを頭から首にかけてターバン状に巻いたスタイリングを披露。
洋服はピンクやむらさき、黒が混ざった柄のワンピースで、同系色で統一感のあるオシャレな着こなしとなっている。
投稿では「午前中は三茶教室でレッスン 午後はマナアイランドで店員さんです♪」とスケジュールを説明し、それぞれの場での写真もシェアした。
コメント欄には「ターバンお似合いですね」「今日はピンクのターバンして可愛い 笑顔も可愛い」「キャシーさん、ピンクも、とても良くお似合いですね」「ピンクコーデ素敵です」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「ピンクのターバンして可愛い」「素敵です」“ターバン”アクセントの私服コーデ披露のキャシー中島
キャシーは「今日はターバンデーです♪暖かいのよ」と話し、濃いめのピンクを基調にしたストール状のものを頭から首にかけてターバン状に巻いたスタイリングを披露。
洋服はピンクやむらさき、黒が混ざった柄のワンピースで、同系色で統一感のあるオシャレな着こなしとなっている。
投稿では「午前中は三茶教室でレッスン 午後はマナアイランドで店員さんです♪」とスケジュールを説明し、それぞれの場での写真もシェアした。
コメント欄には「ターバンお似合いですね」「今日はピンクのターバンして可愛い 笑顔も可愛い」「キャシーさん、ピンクも、とても良くお似合いですね」「ピンクコーデ素敵です」など、さまざまな反響が寄せられている。