「米国代表は無敵の様相」打倒・侍ジャパン、WBC王座奪還へ二大スターが共闘　最強布陣結成に米国も期待「野球界が求めているタッグだ」

MVP争いを演じたジャッジとローリーの共闘に米国の期待は高まるばかりだ(C)Getty Images

今季のMLBを沸かせた2人の共闘実現に期待が高まっている。

歴史的な僅差となったMVP争いを演じた、アーロン・ジャッジ（ヤンキース）とカル・ローリー（マリナーズ）はすでに、来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表メンバーに選ばれている。ア・リーグ打撃各部門でトップクラスの成績を残し、リーグMVPは僅かの差でジャッジが選出。だが、捕手として60本塁打を記録したローリーこそ受賞に相応しかったと叫ぶ声も鳴りやまない。それだけの活躍を残した両プレーヤーが、およそ4か月後、チームメイトとして手を組み、WBCの舞台で世界一を目指す。

米国メディアもジャッジとローリーの大会参加に、はやくも胸を高鳴らせている。

マリナーズの情報を発信している『FANSIDED SoDo Mojo』が現地時間11月24日に、「カル・ローリーとアーロン・ジャッジのWBC共演は、現在の野球界が求めている“タッグ”だ」と銘打った記事を配信。タイトルの通り、2人が組むことへ大きな期待を寄せている同メディアは、「両者は2026年に再びMVPを争うことになりそうだが、その前に短期間とはいえ同じユニフォームを着ることになる。アーロン・ジャッジは昨年初め、アメリカ代表のキャプテンに指名された。ホームランダービーを制した直後、ローリーにも参加要請が届いた」などと綴っている。

また、今季のMVPレースなども振り返りながら、「マリナーズとヤンキースのファンは、長年にわたり火花を散らしてきた間柄」とライバル関係を強調。一方で同メディアは、「しかし、2006年大会でデレク・ジーターとケン・グリフィーJr.が共演して以来、両球団のスターが再び“星条旗”の下で肩を並べることになる」として、来年の代表活動に言及する。その上で、「MVPは本来どちらが相応しかったのか。その答えが来年3月にもまだ曖昧なままかもしれない。それでも、両チームのファンはWBCアメリカ代表をともに応援できるはずだ」と断じている。