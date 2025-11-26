サンフレッチェは、チームを４年間指揮したスキッベ監督が今シーズン限りで退任すると発表しました。サポーターからは惜しむ声が聞かれました。



ミヒャエル・スキッベ監督はドイツ出身の６０歳です。２０２２年に監督に就任すると、ハイプレスを軸とした強度の強いサッカーを展開。就任１年目のルヴァンカップでクラブ初のカップ戦優勝に導くなど、タイトルから遠ざかっていたチームを立て直しました。その後も毎年上位争いを繰り広げ、就任４年で２回の年間優秀監督賞を受賞。２０２５シーズンはクラブを３年ぶりのルヴァンカップ制覇に導きました。





スキッベ監督の退任にサポーターは…■サポーター「成績も良かったからすごい残念。試合中熱くなってイエローカードをもらうこともあった。選手も気持ちがあがるのかなって見てるこっちももっと応援したくなりました」■サポーター「攻めも守備みたいな形。スキッベさんのサッカーはすごくワクワクして楽しませてもらったなと思う。できれば続けてほしかったというのと、お疲れ様でしたということを伝えたい」スキッベ監督は１２月６日のホーム最終戦後にセレモニーが予定され、１０日のＡＣＬエリートが最後の指揮となります。（２０２５年１１月２６日放送）