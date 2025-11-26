【ファミマ初】『ラムレーズンフェア』開催/濃厚な香りにこだわったケーキや菓子、アイスなど全11品を数量限定で発売
ファミリーマートは11月25日、ラムレーズンの味わいのデザートや焼き菓子、パン、菓子、サンドイッチ、アイスなど、全11品を展開する『ラムレーズン』フェアを全国の店舗で実施している。いずれも数量限定。
芳醇な香りとリッチな味わいから、スイーツのフレーバーとして根強い人気を誇るラムレーズン。特に寒くなる季節には、ラムレーズンを使ったチョコやアイスなどの商品で市場が賑わう傾向にあるという。
そこで今回、ファミマ初のラムレーズンフェアを企画した。デザートから焼き菓子、パン、アイスまで幅広いラインアップを取り揃える。
ファミマ『ラムレーズン』フェア 全11品【デザート3品】
◆「大人のラムレーズンタルト」税込288円
洋酒のきいたラムレーズンを、タルトの中だけでなくクリームの中やトッピングにも使用している。アルコール分0.5%。
◆「ラムレーズンバスクチーズケーキ」税込298円
香り豊かなラムレーズン入りのバスクチーズケーキ。アルコール分0.7%。
◆「トロバタ ラムレーズンサンド」税込278円
サクほろ食感のクッキーで、北海道クリームチーズを使用したキャラメルバタークリームとラムレーズンをサンドした。アルコール分0.5%。
◆「ラムレーズンパウンドケーキ」税込198円
ラム酒を効かせたパウンドケーキに、ラムレーズンをたっぷりと加えた。アルコール分1.9%。
◆「とろけるラムレーズンクッキー」税込150円
ホワイトチョコを使用したなめらか食感のクッキーに、ラム酒が効いたレーズンを練りこんだ。アルコール分1.4%。
◆「ラムレーズンバターメロンパン」税込190円
バタービスケット生地をかぶせたメロンパンに、ラムレーズンバタークリームを挟んだ。アルコール分0.6%。
※沖縄県では仕様と価格が異なる。
◆「ラムレーズンショコラフランス」税込180円
チョコフランスパン生地にラムレーズンクリームをサンドした大人の味わいのショコラフランス。アルコール分0.7%。
※沖縄県では仕様と価格が異なる。北海道では一部仕様が異なる。
◆「ラムレーズンクランチ」税込230円
ラムレーズンとホワイトクッキーをラム酒の入ったホワイトチョコで固めた。ザクザク食感とラム酒の味わいが楽しめる。粉末ラム酒を使用している。アルコール分1.0%未満。
また、環境に配慮し、パッケージフィルムにバイオマスプラスチックを一部使用している。『ファミマル』の菓子のパッケージに環境に配慮した素材を使用するのは今回が初めて。
◆「ラムレーズンチョコ」税込248円
芳醇な香りの洋酒漬けラムレーズンを、フルーティーでほのかなラム感のあるビターチョコレートでコーティングした。アルコール分0.6%未満。
◆「ラムレーズンホイップサンド」税込398円
ラム酒がしっかりと香るレーズンとホイップクリームを組み合わせたホイップサンド。アルコール分0.5%未満。
◆「たっぷりラムレーズン」税込270円
贅沢にレーズンをたっぷりまるごと入れたラムレーズンアイス。パンチのあるラム酒の味わいとまるごとレーズンのじゅわっとした食感が楽しめる。アルコール分0.9%。
