三層構造で快適、手提げバッグでらくらく。ちいかわとお出かけしよう【アサヒ興洋】のちいかわレジャーシートがAmazonに登場中‼
広げるだけで、かわいさ満開。ちいかわレジャーシートで、みんなで出掛けよう【アサヒ興洋】のちいかわレジャーシートがAmazonに登場!
アサヒ興洋のちいかわレジャーシートは、ちいかわの世界観がぎゅっと詰まった、可愛いレジャーシート。 人気キャラクターたちがちりばめられたデザインは、広げるだけで気分が華やぐ。
三層構造でふんわりとした座り心地を実現し、長時間の使用でも快適。 180×180センチメートルの約2畳サイズで、家族や友達とゆったり過ごせる広さも魅力。
さらに、持ち運びに便利な手提げバッグ付きで、行楽やピクニック、運動会などにもぴったり。
ちいかわと一緒に、外遊びがもっと楽しくなる。
