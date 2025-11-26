ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

広げるだけで、かわいさ満開。ちいかわレジャーシートで、みんなで出掛けよう【アサヒ興洋】のちいかわレジャーシートがAmazonに登場!

1


アサヒ興洋のちいかわレジャーシートは、ちいかわの世界観がぎゅっと詰まった、可愛いレジャーシート。 人気キャラクターたちがちりばめられたデザインは、広げるだけで気分が華やぐ。

2


三層構造でふんわりとした座り心地を実現し、長時間の使用でも快適。 180×180センチメートルの約2畳サイズで、家族や友達とゆったり過ごせる広さも魅力。

3


さらに、持ち運びに便利な手提げバッグ付きで、行楽やピクニック、運動会などにもぴったり。

4


ちいかわと一緒に、外遊びがもっと楽しくなる。