やす子（27）への不適切投稿で大炎上したフワちゃんは女子プロレスで、強制性交等罪で’20年に懲役4年の実刑判決を受けた新井浩文（46）は舞台の日替わりゲストで……。やらかした芸能人たちが次々と復帰する中、“次に続く”のは──。

業界で「そろそろ復帰が近い」と囁かれているのは、スピードワゴンの小沢一敬（52）だ。

’23年12月、週刊文春によって松本人志（62）が飲み会で女性に性的行為を強要した疑惑が報じられた。

「一連の報道の中で、スピードワゴンの小沢さんは松本さんの飲み会に女性を集めてホテルに呼んだ“アテンド役”だったと報じられたのです。当初、所属事務所は“小沢の行動には何ら恥じる点がない”と反論しました。しかし、その後、『関係者及びファンの皆様に混乱やご迷惑をお掛けしていることに強く責任を感じた』と発表し、小沢さんは‘24年1月から芸能活動を自粛しています」（スポーツ紙記者）

だが、ようやく最近ではバラエティ番組で芸人仲間が小沢の名前が出すなど、徐々に“解禁”のムード。そんな彼の復帰におあつらえ向きな場が『明石家サンタ』だった。

毎年クリスマス深夜の恒例となっていた特番『明石家サンタの史上最大のクリスマスプレゼントショー』（フジテレビ系）。サンタに扮した明石家さんま（70）に、一般人が “今年起きた不幸話”を生電話で披露。さんまから合格を得られればプレゼントがもらえるというもの。一般人のほか、その年にやらかした芸能人本人やその関係者も生電話で出演するコーナーもある同番組。

「’16年の放送ではNON STYLEの石田明さん（45）が出演。放送の2週間前に相方・井上裕介さん（45）が当て逃げ事故を起こし活動休止になっていました。事件直後の出演だったため、石田さんが名前を名乗っただけで合格に。相方・堤下敦さん（48）による度重なる不祥事に悩まされたインパルスの板倉俊之さん（47）も出演し、合格となっています」（前出・スポーツ紙記者）

だが、『明石家サンタ』の今年の放送が見送りとなったことが明らかに。

「近年、やらかした芸能人の復帰の場となる番組といえば、『全力！脱力タイムズ』（フジテレビ系）。木下優樹菜さんやアンジャッシュの渡部建さんが同番組で復帰を果たしていますが、『明石家サンタ』は『脱力タイムズ』ほどふざけ過ぎてない。さらに“年末”というタイミング的にも小沢さんの復帰の場としては“ねらい目”だったのでは……」（前出・芸能関係者）

小沢の復帰は年を越えてしまうのか――。