高市首相にとって「初」の党首討論。与野党党首の一騎打ち、軍配はどちらに上がったのか？与党15人・野党15人の国会議員30人に緊急取材。その結果は？

■高市首相VS野田代表直接対決…「まさかこうして党首討論で相まみえるとは」

午後3時、首相にとって初の党首討論が幕を開けた。立憲民主党の野田代表は「まさかこうして党首討論で相まみえるとは」と冒頭一言。

実はこの2人、多くの政治家を輩出している「松下政経塾」の先輩後輩の間柄。当時、高市首相の入塾面談の面接官を野田代表が担当し、「○」をつけたという。野田代表の選挙のビラ配りを手伝うなど、過去には政治活動も一緒にしていたという2人。初対面から約40年、今は「政治スタンスは大きく違う」（野田代表）両トップによる党首討論で戦いに勝ったのは――

日本テレビ政治部は与党15人・野党15人の国会議員30人に緊急取材「勝ったのはどちらか？」

●高市首相の勝利…6人

●野田代表の勝利…9人

●引き分け…15人

■高市首相が勝利は6人…「安全運転」「守り切った」

「高市さんは準備した感じ。安全運転だった」（自民ベテラン）

「高市さん、守り切った」（自民中堅）

「野田さんは攻めづらかっただろう。3テーマは多かった、野田さんの失敗」（自民中堅）

「野田さんは質問が長すぎて小難しかった」（自民幹部）

■野田代表が勝利は9人…「格が違ったように見えた」

「高市さんが序盤から押されていた印象。議員定数削減の話は完全に議論のすり替え」（立憲幹部）

「格が違った。野田さんに対し高市さんの答弁は軽かった」（立憲中堅）

「野田さんが一枚も二枚も上手だった」（自民若手）

「高市さん逃げ回ってばかり。ただ野田さんも手加減？政経塾の後輩でもあり」（立憲中堅）

「高市さん最後はトーンが上がっていたが、予算委のときより激しさが減ったように感じた」（立憲中堅）

■「引き分け」と評価したのは15人…「盛り上がりに欠けていた、落ち着いた党首討論」

「どっちも盛り上がりに欠けていた、落ち着いていた印象」（立憲幹部）

「どちらもぱっとしない。野田さんは、攻めきれないところが野党党首としてはイマイチ。高市さんは感情的に見えてしまうのがもったいない」（自民ベテラン）

「無難だった。野田さんも攻めきれずだった」（自民幹部）

「高市さんは守りの姿勢でぎこちなかったのに、野田さんもあまり見せ場を作れなかった」（自民中堅）

「切り抜きで見たら高市勝利、通しで見たら野田勝利」（立憲若手）

週末の外国訪問中にも党首討論に向けた勉強時間をとり、「万全の準備で臨んだ」（首相周辺）という高市首相。終了後には、ほっと一息ついたのか、少し疲れた表情も見せていたという。

来週からは補正予算案の審議もスタートする予定で、国会答弁の機会も増える。周辺は「ここから1か月は、いばらの道」と話すなど、試練は続いていく。