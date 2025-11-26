「ドンときて」「熊本地震を思い出した」6年ぶりに県内で震度5強 道路ふさいだ岩に車両衝突・店舗で商品散乱
昨日（11月25日）午後6時1分頃、阿蘇地方を震源とする強い地震がありました。
熊本県内で震度5強以上の揺れを観測したのは、2019年1月以来です。
落ちて道路をふさいだ岩に乗用車が衝突
最大震度5強の揺れを観測した熊本県産山村の今朝（26日）の様子です。大きな岩が県道を塞ぎ、全面通行止めとなっていました。
記者「斜面から落ちてきた岩は、路面を陥没させてこの場所で止まっています」
すぐ近くに落ちた別の岩に軽乗用車が衝突しましたが、乗っていた50代の女性に けがはありませんでした。
スーパーは商品が散乱「すぐ避難した」
隣の阿蘇市では震度5弱を観測しました。
飲食店の棚からは、食器などが落ち、床に散乱しました。
飲食店の関係者「怖かったですね。縦揺れだったと思うので。長かったし、前の地震（2016年の熊本地震）を思い出して胸が痛かった」
店はすでに営業を終えていて、けがをした人はいませんでした。
阿蘇市内牧のスーパーマーケットでは、店員が倒れた商品を元に戻す様子も。
店長「缶ビールや酎ハイが倒れて、ガタガタという音は激しかった。店内の客は驚いていたので すぐ避難して、店の中から出てもらった」
「ドン」ときてからアラームが鳴って
地震が発生したのは、帰宅ラッシュの時間帯でしたが、一部を除いて公共交通機関に大きな乱れはありませんでした。
帰宅途中の人「ドンときて、その後に職場のフロア中のアラームが鳴って、建物がぐるんぐるんと揺れる感じでした。様子を見て電車で帰ります」
県は発生直後に災害警戒本部を設置し、木村知事が県民に注意を呼びかけました。
熊本県 木村敬知事「身の安全を第一に。いつでも逃げられるような心の準備避難用具の準備もお願いしたい」