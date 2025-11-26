»þ´ÖÀÚ¤ì¤ÇÃí°Õ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤ÎÀ¼ÅÁ¤¨¤ë ÀÆÆ£ÅÞ¼óvs¹â»ÔÁíÍý Èó³Ë»°¸¶Â§¤á¤°¤êµÄÏÀ
¡¡26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤È¡¢Í¿ÅÞ¤«¤éÌîÅÞ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¸øÌÀÅÞ¡¦ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤ÎÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ç¤Ï¡¢Èó³Ë»°¸¶Â§¤ÎÌäÂê¤¬µÄÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»þ´ÖÀÚ¤ì¤òÃí°Õ¤µ¤ì¤ëÀÆÆ£ÂåÉ½¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡ÈÊÆ¹ñ¤Î³ÈÂçÍÞ»ß¤ÈÆüËÜ¤ÎÈó³Ë»°¸¶Â§¤ÏÏÀÍýÅª¤ËÌ·½â¤¹¤ë¡É¤ÈÃø½ñ¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ç¤ÏÈó³Ë»°¸¶Â§¤Î¸«Ä¾¤·¡¢¤Þ¤¿¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤«¤éºï½ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ä¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÍÞ»ß¤ÎÏÀÍý¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÈÝÄê¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤·¤«¤·¤½¤ì¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¡£ÁíÍý¤Ï¡Ø¼é¤ë¤Ù¤¤ÏÈó³Ë3¸¶Â§¤Ê¤Î¤«¹ñÌ±¤ÎÌ¿¤«¡Ù¤È¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë³ÈÂçÍÞ»ßÏÀ¤Ë·¹¤¤¤¿¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆüËÜ¤ÎÁíÍý¤È¤·¤Æ¤Ï¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê»ÑÀª¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡È¹ñÌ±¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÈó³Ë»°¸¶Â§¤À¡É¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¦¼¡Âè¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¸¶Çú»ñÎÁ´Û¡¢¤½¤·¤ÆÈïÇú¤Î¼ÂÁê¤Ë¿¨¤ì¤¿G7¤Î¼óÇ¾¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡È³ËÀïÁè¤Ï2ÅÙ¤Èµ¯¤³¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¶¯¤¤·è°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ë¤¢¤Ã¤ÆÍ£°ì¤ÎÀïÁèÈïÇú¹ñ¤ÎÆüËÜ¤¬¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ö¤ì¤Æ¡¢Èó³Ë»°¸¶Â§¤ò¸«Ä¾¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï³ËÇÑÀä¤ÏÌ´¤Î¤Þ¤¿Ì´¤À¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«ÁíÍý¡¢²þ¤á¤Þ¤·¤ÆÈïÃÄ¶¨¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÈïÇú¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÎÀ¼¤ò¤â¤¦1ÅÙÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¹Í¤¨Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡Ö¤Þ¤ºÈó³Ë»°¸¶Â§¤òÀ¯ºö¾å¤ÎÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¤Ï·ø»ý¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤º¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï2010Ç¯Åö»þ¤ÎÌ±¼çÅÞÀ¯¸¢»þÂå¤Ç¤·¤¿¤¬²¬ÅÄ³°Ì³Âç¿Ã¤ÎÅúÊÛ¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¶ÛµÞ»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¡¢³Ë¤Î°ì»þ´ó¹Á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤ÈÆüËÜ¤Î°ÂÁ´¤¬¼é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¤½¤Î»þ¤ÎÀ¯¸¢¤¬À¯¸¢¤ÎÌ¿±¿¤ò¤«¤±¤Æ·èÃÇ¤·¹ñÌ±¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅúÊÛ¤Ç¤·¤¿¡£º£¸å¡¢ÀïÎ¬3Ê¸½ñ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¸þ¤±¤¿ºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÀ¼¨Åª¤ËÈó³Ë»°¸¶Â§¤Î¸«Ä¾¤·¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡¢¡ÖÀè¤Û¤É¤Î²¬ÅÄÅúÊÛ¡¢¤³¤ì¤Ï°Ê¸å¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤â·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÈó³Ë»°¸¶Â§¤Ï·ø»ý¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Î©¾ì¤Î¾å¤Çµæ¶ËÅª¤ÊÍ»ö¤ÎºÝ¤Ë¤½¤Î»þ¤ÎÀ¯ÉÜ¤¬Ì¿±¿¤ò¤«¤±¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤Æ¡¢Èó³Ë»°¸¶Â§¤ò¸«Ä¾¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ê¿»þ¤ËÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¤³¤ÎÈó³Ë»°¸¶Â§¤ò¸«Ä¾¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤³¤ÎÈó³Ë»°¸¶Â§¤ò½é¤á¤ÆÁÊ¤¨¤Æ¹ñ²ñ·èµÄ¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌîÅÞ»þÂå¤Î¸øÌÀÅÞ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¹ñ²ñ·èµÄ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤¤¤ï¤æ¤ë³ÕµÄ·èÄê¡¢À¯ÉÜ¤ÈÍ¿ÅÞ¤À¤±¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¹ñ²ñ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¡¢¹ñ²ñ¤ÎµÄ·è¤ò·Ð¤ë¤Ù¤¤À¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÏÍ£°ì¤ÎÀïÁèÈïÇú¹ñ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â³ËÉÔ³È»¶¾òÌó¡ÊNPT¡Ë¤³¤ì¤òÈó¾ï¤Ë½Å»ë¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎNPTÂÎÀ©¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¤³¤ì°Ê¾å³Ë¤¬³È»¶¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¿¼Â¤ÊÅØÎÏ¤òÆüËÜ¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Öº£¸å¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸½¼ÂÅª¤ÊÂÐ±þ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤ä¤Ï¤êÆüËÜ¤¬Í£°ì¤ÎÀïÁèÈïÇú¹ñ¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤òÁí¹çÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Ê¤¬¤é¼¡¤ÎÀïÎ¬3Ê¸½ñ¤ÎºöÄê¤âºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¸øÌÀÅÞ¤Î»ý¤Á»þ´Ö¤¬½ªÎ»¡£ÀÆÆ£ÂåÉ½¤¬¡Ö¤â¤¦»þ´Ö¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÆü¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ÎÌ§ËÒ¡Ê¹Åç¸©ÈïÃÄ¶¨¡ËÍý»öÄ¹¡¦¡¦¡¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡Ö»þ´Ö¤¬¤Þ¤¤¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ª¤Þ¤È¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¡¢ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡Ö¡Ä¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡Ø¤¼¤Ò¡ÊÈó³Ë»°¸¶Â§¤ò¡Ë·ø»ý¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£
