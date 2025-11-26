市川 栞 キャスター：

25日、石川県の12月補正予算案が発表されました。特徴や新規の事業注目点などのついて平田記者の解説です。



平田 真彦 記者：

よろしくお願いします。今回の補正予算では、物価高対策と被災地対応の2つを柱に据えています。



市川：

物価高については石川県民にとって厳しい状況が続いていますね。



平田：

今回、目玉として石川県が行うのが、水道の基本料金の無償化です。石川県内全てとなる約50万世帯が対象で、期間は来年2月と3月の2か月分、金額は世帯平均で2800円となっています。都道府県レベルでは異例の施策です。

平田：

国ではすでに来年1月からの3か月分の電気・ガス料金について、標準世帯で7000円相当を支援することを決めています。今回の石川県の水道料金分と合わせると、1世帯あたり約1万円前後の負担軽減につながります。



市川：

石川県独自の施策として思い切ったものとなっていますね。

平田：

水道の無償化については、市や町が事業を行っていますが、基本料は自治体によってばらつきがあります。1番安いのは金沢市の1100円、1番高いのは珠洲市で2640円などとなっています



奥能登の4市町は2000円ほどと、能登は全体的に基本料が高くなっています。



市川：

水道の無償化の施策は、能登の復興にもつながりそうですね。

平田：

その他、被災地への支援では、来年3月からの能登への団体旅行を対象に、1人あたり4000円の電子クーポンを付与する施策を盛り込みました。コロナ禍などでも行われた石川県発行のクーポンですが、過去最高額となります。宿泊施設や観光施設が徐々に増加する中、観光需要を喚起する狙いで、石川県の馳知事はこれらの復興に向けた予算について25日、このように語りました。



石川県・馳 浩 知事：

「私は未だに、(能登が)緊急非常事態にある認識を持っています。創造的復興のために必要な予算というものについては、ためらいなく予算計上する必要があるという認識を持っています。県全体が良くなること、底上げをしていくことは能登も良くなる」



市川：

復興に重点を置きつつ、物価高対策に取り組んでいくということですね。



平田：

この対策で、能登の復興の進捗にどこまで影響があるかは未知数ですが、石川県にはその効果を検証して、今後につなげてほしいと思います。