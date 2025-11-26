『ボイプラ2』出身チェ・リブ、デビュー前から人気爆発！広告・雑誌・番組など幅広い分野で活躍

Mnetのオーディション番組『BOYS 2 PLANET』に出演したチェ・リブが、デビュー前から熱い注目を集めている。

【画像】防犯カメラ流出映像に『ボイプラ』出演者？

チェ・リブは12月3日午後6時にシングル『SWEET DREAM』をリリースし、正式に歌手デビューを果たす。さらに、12月20日・21日にソウル・世宗大学の大洋ホールで初の単独ファンミーティング「2025 Chuei Li Yu Fan Meeting ‘Drawing Yu’」を開催し、番組終了後初めてファンと対面する。

約2000席規模で行われるファンミーティングは、チケットオープン直後に即完売を記録し、圧巻の人気を証明した。当初は12月20日の2公演のみが予定されていたが、ファンの熱い支持を受け、21日の2公演が追加され全4公演が決定した。また、来年1月3日に台湾公演の開催も予告され、グローバル活動を本格的に始動する。

（写真＝FNCエンターテインメント）チェ・リブ

さらにチェ・リブは、雑誌、広告、番組出演など幅広い分野からラブコールを受け、活躍の場を広げている。特に、ファッション誌『marie claire KOREA』と制作したデジタルフォトが公開されると、関連キーワードがX（旧Twitter）のリアルタイムトレンドに上がり、ファンの関心の高さを証明した。また、チキンブランドの広告をはじめ、ラジオ番組「IDOL RADIO」（MBC FM4U）、ユーチューブチャンネル「TheKstarNextDoor」にも出演し、多方面で存在感を発揮している。

このほか、セルフフォトブースブランド「Photoism（フォトイズム）」とのコラボでは、チェ・リブならではの多彩なポーズがフレームとして展開され、ファンに特別な思い出をプレゼント。彼の高い話題性と好感度を裏付けるように、多くのファンが参加し盛況のうちに終了した。

このように、デビュー前から各方面で才能を発揮しているチェ・リブが、ソロアーティストとしてどんな活躍を見せるのか、期待が高まっている。

（記事提供＝OSEN）