サウナ界のレジェンド監修の新サウナが北海道・ニセコに12/10誕生！ 雪見外気浴と天然温泉を楽しむ温泉併設サウナ
ホテル全室＆サウナを全面リニューアル！ 「ととのえ親方」監修の“北海道サウナ”が12月10日誕生
明海グループ株式会社の「ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ」が、2025年12月10日（水）に全面リニューアルオープンします！
目玉は「北海道」をコンセプトにした温泉併設サウナ。
サウナ界のレジェンド「ととのえ親方」こと松尾大氏が監修し、室内にはニセコの動植物が浮かび上がる幻想的な内装や白樺ヴィヒタを採用しています。
さらに、ホテル全客室もリニューアルされ、スイートルーム2室にはプライベートサウナを新設！
ゲレンデ隣接という最高の立地で、パウダースノーを楽しんだ後は天然温泉と新しいサウナで癒やされる。
そんな贅沢な冬の滞在が叶います。冬期宿泊プランの先行予約も受付中です。
雪見外気浴ができるサウナを「北海道」コンセプトで全面リニューアル！ニセコ天然温泉＆雪見外気浴＆セルフロウリュ対応【北海道・ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ】
北海道・ニセコを代表する動植物が浮かび上がる大自然を感じるサウナ。北海道の森をサウナに。天井に広がる、白樺ヴィヒタの贅沢。天然温泉は内湯と雪見露天風呂の２つ。外気浴が楽しめるととのいスペース完備。
明海グループ株式会社のグループ企業・株式会社ホテルアンヌプリが運営する北海道ニセコ町のマウンテンリゾートホテル【ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ】の温泉併設サウナを「北海道」コンセプトで、2025年12月10日に全面リニューアルオープンする事をお知らせいたします。
北海道の大自然を感じられる雪見露天風呂と外気浴ととのいスペース完備。極上のサウナ体験をお楽しみいただけます。
大自然に抱かれ、ととのう至福。北海道ニセコ・サウナ、リニューアル。
■ サウナ・リニューアルのコンセプトは「北海道」
北海道・ニセコを代表する動植物が浮かび上がる大自然を感じるサウナ。
北海道の大自然を木々の隙間から覗いているような内装。北海道の森をサウナに。天井に広がる、白樺ヴィヒタの贅沢。
北海道の雄大な自然を感じながら“ととのう”贅沢な時間を。リニューアルしたサウナは、心地よい熱気と大自然を感じる澄んだ外気浴で、深いリラックスを体験できます。
雪景色を眺めながら、心と体をリセットする至福のひとときを、ニセコノーザンリゾート・アンヌプリでお楽しみください。
◼️天然温泉は内湯と雪見露天風呂＆雪見外気浴が楽しめる[ととのいスペース］
雪に包まれ、湯に癒されるニセコの極上ととのい体験。
サウナ後は、北海道の恵み、天然井戸水の水風呂でリセット。
超軟水で感じる極上のやわらかさ。２つの天然温泉と雪見外気浴で、心と体をリセット。北海道の大自然を感じながら、至福のひとときを。
◼️本格的なサウナストーブ設備を導入
世界的に人気のEOS社製サウナストーブを導入。
セルフロウリュ対応で、好みの湿度と温度に調整して、本格的なサウナを楽しめます。
■サウナ界のレジェンドが改修をプロデュース！
監修：ととのえ親方[松尾 大]氏
複数企業を経営しながら全国のサウナ施設をプロデュースする実業家・プロサウナー。
多くの人を”ととのう”状態に導いてきたことから”ととのえ親方”と呼ばれるように。
秋山大輔（サウナ師匠）と共にサウナクリエイティブ集団「TTNE」や「日本サウナ学会」を設立し、サウナ界における様々なジャンルで活動を展開。
世界初の「Harvia グローバルアンバサダー」も務め、建築・デザインと融合した先進的サウナ空間を国内外で展開。
■［ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ］ホテル全室リニューアル
2025年12月10日（予定）より冬期営業開始予定
冬期宿泊プランの先行予約受付を既に開始リニューアル後の新しい空間でニセコの冬をお楽しみいただけます。
このリニューアルにより、ニセコノーザンリゾート・アンヌプリは自然豊かなニセコエリアでの滞在をより快適で贅沢な体験として提供することを目指しています。
新しくなった施設で、2025年冬のニセコをお楽しみください。
ゲレンデ隣接 30日前のご予約で冬旅をゆったり満喫
■ ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ とは
雪見露天風呂＆外気浴スペース
北海道の大自然を感じられる雪見露天風呂と外気浴「ととのい」スペース完備
2025年12月全客室リニューアル
スイートルーム（2室）には、プライベートサウナを新設。いつでもサウナをご利用いただけます。
ニセコアンヌプリ国際スキー場に隣接
ホテルから一歩外に出ると、そこはゲレンデ！世界有数のパウダースノーを満喫できるスキーリゾート
北海道・ニセコ町の雄大な自然に抱かれた「ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ」は、四季折々の美しさと北欧風の洗練された空間が魅力のマウンテンリゾートです。館内では、地元食材を活かした料理が楽しめるレストランや、心身を癒す天然温泉、サウナ、エステなど充実した施設をご用意。
冬は世界有数のパウダースノーを満喫できるスキーリゾートとして、夏は羊蹄山や尻別川でのアウトドア体験が人気です。
客室はスタンダードからスイートまで多彩に揃い、快適な滞在をサポート。
JRニセコ駅から車で約10分、新千歳空港からは約120分とアクセスも良好。自然と調和した贅沢なひとときを、ぜひ当ホテルでお過ごしください。
【施設概要】
施設名 ： ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ
所在地 ： 〒048-1511北海道 虻田郡ニセコ町字ニセコ480-1
公式サイト： https://www.niseko-northern.com/
Instagram： https://www.instagram.com/nisekonorthern/