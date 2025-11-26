国分太一「きょう会見をした理由」カンテレ番組で識者が推察 「思うことが1つありまして」
カンテレ『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金 後1：50）は、26日の生放送で、元TOKIO・国分太一の会見の模様を伝えた。
【写真】5月放送の『DASH!!』では…72日の苦労が水の泡になる“ピンチ”に直面していた国分太一
番組では会見を中継しつつ、出演者らが私見を語った。そのなかで、フジテレビ芸能デスクの大村正樹氏は「きょう会見をした理由としてね、ちょっと私が思うことが1つありまして」と切り出した。
あす27日発売の『週刊文春』に国分の記事が掲載されるとし、この日午前には一部掲載の電子版が配信されたと説明。
その上で「この記者会見が、あらかじめきょうで設定されていたのか、急きょなのかわかりませんけれども」としつつ、「おそらく、『週刊文春』があした出ることによって、世の中の方にさらされる、その記事の内容で、国分さんがしたことの内容が出る前に、国分さんは会見に臨んだんじゃないかと」と推察。
「一方的にその記事だけが出てしまうと、非常にイメージが悪くなってしまう。
ですから、弁護士の方もですね、冒頭に、週刊誌の報道の内容が全てではないというふうにエクスキューズを入れてますからね」と語った。
