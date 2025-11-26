テレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」が２３日に放送され、元ＴＯＫＩＯの松岡昌宏、博多華丸・大吉の博多大吉がＭＣを務めた。

ＭＣ２人が、ゲストとともに居酒屋でお酒とトークを楽しむバラエティー。この日は、俳優・萩原聖人（５４）がゲスト出演した。

松岡は、萩原に「どうですか？（撮影）現場によっては一番上じゃないですか？」と質問。萩原は「本当にそうです。監督とかよりも年上じゃないですか。だんだん」と話した。

萩原は「なんでこんなキツい仕事を選んだ？選ぶんだろう？って思うんですよ。若い子たちが。僕、よく聞くんですね。監督になりたいの？とか。なんでこの仕事を選んだの？とかって。ちゃんと明確な目的がある子もいれば、ぼんやりした答えが返ってくる方もいるんですけど」と話した。

つづけて「（自身が）大人になってきて、この子たちに頑張って仕事を続けてほしいと、すごい思うんですよ。いま、仕事がそんなにできなかっとしても。この現場で『続けたい！』って思ってもらいたいなって。キャリアーって人のために使うもんだってちょっと思っていて。自分のためのキャリアーなんてほとんど意味がなくて」と話した。

松岡が「分かります。ときとして（キャリアーが）邪魔ですもんね」とうなずくと、萩原は「若いときはもう、全然、自分のことばっかり考えていたし。自分のことで精いっぱいだったし。周りのことなんて、みんな蹴落ちればいいぐらいに思ってた」と苦笑しながら若手時代を振り返った。

松岡も若手時代を述懐し「そりゃそうですよね。オーディションのときとか殺伐としてましたよね。何なんでしょうね。あの当時のオーディションって。役に受かりてえのか？喧嘩しに来てんのか？みたいなところがあったでしょう？」と目を細めていた。