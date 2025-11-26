純烈が「いい風呂の日」となる２６日、都内でコンサートを開催し、弟分グループ「モナキ」をお披露目した。

来春にデビューを予定する平均年齢３２歳の４人組で、名前は「名もなき者たち」が由来。２０２３年１０月発表の「セカンドチャンスオーディション」に集まった約１０００人から選ばれ、２４年６月からレッスンを積んできたという。

テニミュ俳優だった、じん（３８）は「烈車戦隊トッキュウジャー」のトッキュウ２号、ジュノンボーイのケンケン（２９）は「動物戦隊ジュウオウジャー」のジュウオウエレファントを演じていた元戦隊ヒーロー。

アメリカ生まれのサカイＪｒ．（３６）は千葉大首席卒業で一級建築士の資格を持ち、大手デベロッパー・東京建物で再開発事業を手がけていたという。既婚者で一児の父でもある。結成にあたり、退職して参加している。

オーディション首席で最年少のおヨネ（２８）も芸能経験はないが、プロデュースする酒井一圭（５０）が「豹変する。オーディションでひときわ異色だった。もっとイケメンも歌のうまい人もいたけど、放り込んでみたいと思った」と絶賛する存在。中性的で華があり、高音歌唱が胸を打つ。