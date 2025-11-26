「ＮＰＢ ＡＷＡＲＤＳ ２０２５ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２６日、グランドプリンスホテル新高輪）

両リーグの最優秀選手が発表され、セは阪神・佐藤輝明内野手、パはソフトバンク・モイネロ投手が受賞した。

佐藤輝は、球団の生え抜き野手では初受賞。今季は４０本塁打１０２打点で打撃２冠を達成。ゴールデングラブ賞、ベストナインに続き５つ目のタイトルを手にした。

この日は黒色のタキシード、黒色の蝶ネクタイを締めて登壇。ひげも蓄え、ダンディーなスタイルで表彰を受けた。球団関係者、ファンらへの感謝を述べた後に「家族にも感謝を伝えたいと思います。いつも連絡をくれたり支えてくれて本当にありがたいなと思っています」と述べた。

続けて、「去年亡くなった私の祖父にも感謝を伝えたいと思います」と話し、「僕が小さい頃、宮城の家に行くたびに、２人で野球をして楽しんだ思い出があります。それが僕の野球の原点となっていると思います」と明かした。「なので、今日の姿を見せてあげたかったなというのが本音ですが、それでも今日天国で見守ってくれているんじゃないかなと思っています」と思いを語った。

会見では来季へ向けて、「もちろんＭＶＰ目指して。しっかりチームを引っ張れるような活躍を頑張ってやっていきたい」と意気込んだ。

一方、モイネロは１２勝３敗、防御率１・４６で最優秀防御率のタイトルを獲得。抜群の安定感でチームをけん引し、日本一に貢献した。