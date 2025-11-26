運転マナーがよさそうだと思う「近畿地方のナンバープレート」ランキング！ 2位「奈良」を抑えた1位は？【2025年調査】
年末が近づき、帰省やレジャーなどで交通量が特に増える時期となりました。 そこで気になるのが、ドライバーの運転マナー。
All About ニュース編集部は11月13日、全国20〜70代の男女250人を対象に「ナンバープレート」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、運転マナーがよさそうだと思う近畿地方のナンバープレートの地名を紹介します！
回答者からは「落ち着いた街並みと歴史的な観光地が多く、穏やかな雰囲気のドライバーが多そうに感じるから」（30代女性／東京都）、「観光地が多く、他県からのドライバーにも慣れていると思うから」（20代女性／長崎県）、「古都の静けさと礼節が息づく町。譲り合いの精神が運転にも表れていそう」（70代男性／宮城県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「近畿地方の 観光地として自然が豊かで穏やかな環境が多く、人々も落ち着いている印象なので、運転マナーがよさそうだと思うからです」（60代女性／愛知県）、「伊勢神宮を連想させるナンバー、由緒正しい土地柄で気候も穏やかだから運転マナーは良さそう」（40代男性／岩手県）、「乱暴な運転とは結びつかない感じがする。神聖な場所で、高級リゾート地もあるし、余裕を持って、生活も運転もしてそう」（40代女性／群馬県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：奈良（奈良県）／43票2位は「奈良（奈良県）」でした。古都として知られる奈良は、世界遺産や寺社仏閣など、落ち着いた雰囲気の観光名所が点在する地域です。穏やかでマナーのよい運転スタイルがイメージされやすいのかもしれません。
1位：伊勢志摩（三重県）／67票1位は「伊勢志摩（三重県）」でした。伊勢神宮や美しい海岸線、自然豊かな観光地が揃う伊勢志摩エリアは、観光客に人気のドライブコースも多くあります。リゾートとしてのイメージも強く、より丁寧な運転であると印象づけるのかもしれません。
