¤«¤Ä¤ÆÉã¤¬³èÌö¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÁÒ»ýÌÀ¤µ¤ó(73)¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¡¢¸µAKB48¤ÎÁÒ»ýÌÀÆü¹á(36)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÒ»ý¤Ï23Æü¤ËZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Î¡ÖMARINES FAN FEST 2025¡×¤ËMC¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¡ÖºòÆü¤Î¼Ì¿¿¡£È±¤ÎÌÓ¤â²Ä°¦¤¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿♡♡¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢X¤Ë4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£Çò¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¡¢ÌÓÀè¤ò¤¯¤ë¤¯¤ë¤È´¬¤¤¤¿¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥Ã¥×¤Î¤Þ¤È¤áÈ±¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Ú¤³¤Ñ¡×¤Î¾¾±¢»ûÂÀÍ¦(42)¤ÈMC¤ò¤¹¤ë»Ñ¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÌÀÆü¹áÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡¼¡×¡Ö¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁ°ÌÌ¤â¸å¤í»Ñ¤âÈþ¡×¡Ö¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ëÈ±·¿¤ÇºÇ¹â¤À¤è¡×¡ÖÂ¤à¤Ã¤Á¤ãÄ¹¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¤ª²Ç¤Ë¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡¡ÁÒ»ý¤ÎÉã¡¢ÌÀ¤µ¤ó¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ê¤É¤ËºßÀÒ¤·¡¢1983Ç¯¤Ë°úÂà¡£à¥Ò¥²¥¯¥éá¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£