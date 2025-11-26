¡Ö¸¤¹¤®¤ó¤«!?¡×ÀÚ¤êÍî¤È¤µ¤ì¤¿²ç¤ò¡Ä¤ªÍø¸ý¤Ê¥¾¥¦¤ËÈ¿¶Á¡ÖÅ·ºÍ¤«¤è¡Ä¡×¡Ö¤´Ë«Èþ¤â¤é¤¦»þ¤Î¼ª¤Ñ¤¿¤Ñ¤¿²Ä°¦¤¤¡×
¡Ö½¦¤Ã¤ÆÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡»ô°é°÷¤ÈÈ´·²¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤ëà¤ªÍø¸ýá¤Ê¥¾¥¦¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÊÒÊý¤ËµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£¸å¤ÎÍ½ËÉ¤â¤«¤Í¤ÆÎ¾Êý¤Î²ç¤òÃ»¤¯ÀÚ¤ê¡¢ÌÌ¼è¤ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¾¥¦¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï»³¸ý¸©¤Î¼þÆî»ÔÆÁ»³Æ°Êª±à¤Î¸ø¼°X¡£
¡¡¡Ö¾¯¤·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢É¡¤ò¾å¤²¡¢ºÇ¸å¤Ï¼«Ê¬¤Î²ç¤ò½¦¤Ã¤ÆÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶¨ÎÏÅª¤ÇËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢»ô°é°÷¤¬ÀÚ¤êÍî¤È¤·¤¿²ç¤òÉ¡¤Ç½¦¤¤¾å¤²¤ë17ºÐ¤Î¥¹¥ê¥é¥ó¥«¥¾¥¦¡¢¥ß¥ê¥ó¥À¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÍø¸ý¤µ¤ó¤¹¤®¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¸²á¤®¤ó¤«¡©¡ª¡©¡×¡Ö¤´Ë«Èþ¤â¤é¤¦»þ¤Î¼ª¤Ñ¤¿¤Ñ¤¿²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î²ç¤Þ¤ÇÅÏ¤¹¤È¤«Å·ºÍ¤«¤è¡Ä¡×¡Ö½¦¤Ã¤ÆÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë ¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£