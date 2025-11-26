今シーズン限りで現役を引退するモンテディオ山形の背番号１８、南秀仁選手がきょう、記者会見を行いました。会見の中で口にしたのは、サポーターへの感謝の思いでした。

モンテディオ山形 南秀仁 選手「山形の温かい人たちと接する中で山形県になじんできたというか、皆さんの人柄が自分にもいい影響を与えてくれたと感じている」

腰の痛みを理由に今シーズン限りでの引退を表明したモンテディオ山形の南秀仁選手。

攻撃的パスでチャンスを演出するミッドフィールダーとして活躍し、２０２３年からの２シーズンはキャプテンも務めました。

きょう行われた今シーズン最後の公開練習には、山形のために走り続けた南選手を一目見ようと普段の３倍近いおよそ３００人のサポーターが駆け付けました。

■「ずっと私のヒーローです」

サポーターの応援メッセージが寄せられたシートには、南選手への熱い思いが。

藤井響樹アナウンサー「選手への思いがつづられているこちらのシートには南選手へのメッセージが数多くみられます。特にこちら、釤ずっと私のヒーローです釤サポーターのメッセージからも南選手が愛され続けてきた選手だということが分かります」

サポーター「感謝しかない。もうほんとに南と一緒にＪ１に上がりたかったというのが悔いが残る」

練習後にはサポーターの声援に答える場面も。

■おちゃめな一面？

サポーター「最終戦（応援に）行くからね！ゴール裏にいるから見てね！絶対だよ！」

埼玉から応援に来たサポーター「ユース時代は茶髪でちゃらちゃらしているイメージだったが、かっこよくゴールを決めたり、試合をしていたりしている姿を見て好きになった」

■共にプレーをする選手からも惜しむ声

共にプレーをする選手からも引退を惜しむ声が上がりました。

モンテディオ山形 土居聖真 選手 「あと３年はできるんじゃないかなって。引退を撤回してほしい気持ちと、本人が決めたことなので心からお疲れ様と言いたいですし、秀仁を笑顔送り出せるように絶対に（最終戦に）勝ってみんなで笑顔で終わりたいと思う」

■南選手の唯一の心残り

きょうの引退会見では唯一の心残りを口にする場面も。

モンテディオ山形 南秀仁 選手「モンテディオ山形をＪ１に昇格させられなかったことが唯一の心残り」

「決まっていることは引退しても山形にはいます。サッカー以外の仕事にもチャレンジしたいと思っている」

■サポーターへの感謝

そして南選手が何度も口にしたのは共に青と白のユニフォームを背負うサポーターへの感謝の気持ちでした。

モンテディオ山形 南秀仁 選手「（サポーターは）いつもゴール裏で本当に戦いやすい環境を作ってくれて『１つの大きな家族』のような存在でもあるので本当に感謝している」

モンテの今シーズン最終戦となる今月２９日には、試合後に南選手の引退セレモニーも行われるということです。

