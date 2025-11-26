ゴンチャ ジャパンとキリンビバレッジは、ゴンチャのペットボトルで初の、HOTでも楽しめる「貢茶 いちご和紅茶ミルクティー(HOT&COLD)」を12月2日より全国のセブン-イレブン限定で販売する。

「貢茶 いちご和紅茶ミルクティー(HOT&COLD)」(280ml/税抜178円)

ゴンチャとキリンビバレッジは、さらなるティーカルチャーの創造を目指して、2024年から提携し、ゴンチャのペットボトル飲料を販売してきた。

今回新たに販売する「貢茶 いちご和紅茶ミルクティー(HOT&COLD)」(280ml/税抜178円)は、ゴンチャのペットボトル飲料として初のフルーツミルクティーで、ゴンチャの期間限定商品の中でも人気の高いいちごフレーバーの一品。

「貢茶 いちご和紅茶ミルクティー(HOT&COLD)」商品イメージ

同商品は、いちごの華やかで贅沢な味わいに鹿児島県産和紅茶を合わせており、濃厚な甘さに和紅茶の優しいコクと香りが重なり、満足感がありながらも上品な味わいが特徴。

和紅茶を使用することで渋みを抑え、まろやかな口当たりとミルク感にもこだわっている。HOTとICEDのどちらでも楽しむことができる。