ソフトバンク・モイネロ

　◆NPBアワーズ2025　supported　by　リポビタン　D（26日、東京都内）

　ソフトバンクのリバン・モイネロ投手（29）が自身初のパ・リーグ最優秀選手（MVP）賞に選出された。球団からの選出は昨年の近藤健介外野手（32）に続く2年連続で18人目。通算26度目の栄誉となった。

　キューバから来日9年目のモイネロは先発ローテーションの軸として5年ぶりの日本一に貢献した。レギュラーシーズンでは24試合に登板し、12勝3敗。防御率1・46で2年連続最優秀防御率のタイトルを獲得した。6月6日のヤクルト戦（神宮）では球団新記録の1試合18奪三振をマークした。

　モイネロは「チームとファンの皆さんに感謝したい。自分だけでなく他の選手もいいプレーをしていたと思うけど、その中で自分が選ばれたのはすごく光栄です。来シーズンに向けて、しっかりコンディションをキープして、今年残した成績より全てにおいて上回れるように頑張りたい」とビデオメッセージを寄せた。

◆パ・リーグ最優秀選手得票数および点数明細◆
　　　　　　　　点数　 1位　2位   3位
L.モイネロ （ソ）983　 177　 28　 14
F.レイエス （日）257　　20　 41　 34
牧原　大成（ソ）163　　  6　 34　 31
伊藤　大海（日）156　　  9　 26　 33
杉山　一樹（ソ）140　　  4　 30　 30
有原　航平（ソ）110　　  4　 24　 18
大関　友久（ソ）  91　　  3　 20　 16
柳町　　達（ソ）  62　　  3　 10　 17
松本　裕樹（ソ）  22　　  0　   5　   7
今井　達也（西）  10　　  2　   0　   0
中村　　晃（ソ）　6　　  1　　0　   1
近藤　健介（ソ）　4　　  0　　1　　1
村林　一輝（楽）　3　　  0　　1　　0
宮城　大弥（オ）　1　　  0　　0　　1
該当者なし　　 　53　　　        9　  26
※規定により下表の各1票にそれぞれ1位5点、2位3点、3位1点を与える。

◆パ・リーグの最近20年の最優秀選手（MVP）◆
2025年　リバン・モイネロ（ソフトバンク）
2024年　近藤健介（ソフトバンク）
2023年　山本由伸（オリックス）
2022年　山本由伸（オリックス）
2021年　山本由伸（オリックス）
2020年　柳田悠岐（ソフトバンク）
2019年　森友哉（西武）
2018年　山川穂高（西武）
2017年　デニス・サファテ（ソフトバンク）
2016年　大谷翔平（日本ハム）
2015年　柳田悠岐（ソフトバンク）
2014年　金子千尋（オリックス）
2013年　田中将大（楽天）
2012年　吉川光夫（日本ハム）
2011年　内川聖一（ソフトバンク）
2010年　和田毅（ソフトバンク）
2009年　ダルビッシュ有（日本ハム）
2008年　岩隈久志（楽天）
2007年　ダルビッシュ有（日本ハム）
2006年　小笠原道大（日本ハム）

 