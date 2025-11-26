◆NPBアワーズ2025 supported by リポビタン D（26日、東京都内）

ソフトバンクのリバン・モイネロ投手（29）が自身初のパ・リーグ最優秀選手（MVP）賞に選出された。球団からの選出は昨年の近藤健介外野手（32）に続く2年連続で18人目。通算26度目の栄誉となった。

キューバから来日9年目のモイネロは先発ローテーションの軸として5年ぶりの日本一に貢献した。レギュラーシーズンでは24試合に登板し、12勝3敗。防御率1・46で2年連続最優秀防御率のタイトルを獲得した。6月6日のヤクルト戦（神宮）では球団新記録の1試合18奪三振をマークした。

モイネロは「チームとファンの皆さんに感謝したい。自分だけでなく他の選手もいいプレーをしていたと思うけど、その中で自分が選ばれたのはすごく光栄です。来シーズンに向けて、しっかりコンディションをキープして、今年残した成績より全てにおいて上回れるように頑張りたい」とビデオメッセージを寄せた。

◆パ・リーグ最優秀選手得票数および点数明細◆

点数 1位 2位 3位

L.モイネロ （ソ）983 177 28 14

F.レイエス （日）257 20 41 34

牧原 大成（ソ）163 6 34 31

伊藤 大海（日）156 9 26 33

杉山 一樹（ソ）140 4 30 30

有原 航平（ソ）110 4 24 18

大関 友久（ソ） 91 3 20 16

柳町 達（ソ） 62 3 10 17

松本 裕樹（ソ） 22 0 5 7

今井 達也（西） 10 2 0 0

中村 晃（ソ） 6 1 0 1

近藤 健介（ソ） 4 0 1 1

村林 一輝（楽） 3 0 1 0

宮城 大弥（オ） 1 0 0 1

該当者なし 53 9 26

※規定により下表の各1票にそれぞれ1位5点、2位3点、3位1点を与える。

◆パ・リーグの最近20年の最優秀選手（MVP）◆

2025年 リバン・モイネロ（ソフトバンク）

2024年 近藤健介（ソフトバンク）

2023年 山本由伸（オリックス）

2022年 山本由伸（オリックス）

2021年 山本由伸（オリックス）

2020年 柳田悠岐（ソフトバンク）

2019年 森友哉（西武）

2018年 山川穂高（西武）

2017年 デニス・サファテ（ソフトバンク）

2016年 大谷翔平（日本ハム）

2015年 柳田悠岐（ソフトバンク）

2014年 金子千尋（オリックス）

2013年 田中将大（楽天）

2012年 吉川光夫（日本ハム）

2011年 内川聖一（ソフトバンク）

2010年 和田毅（ソフトバンク）

2009年 ダルビッシュ有（日本ハム）

2008年 岩隈久志（楽天）

2007年 ダルビッシュ有（日本ハム）

2006年 小笠原道大（日本ハム）