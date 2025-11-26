山形県内で連日目撃されているクマ。きょうは酒田市や米沢市などで目撃されました。また、建物が壊される被害も確認されています。

【写真を見る】体育館で網戸が破られる被害も...県内でクマの目撃相次ぐ 住宅街の道路、柿の木で目撃（山形）

市によりますと、きょう午前５時３０分ごろ、酒田市高砂三丁目の住宅街でクマが目撃されました。クマは体長およそ１メートルの１頭で道路を歩いていたということです。

その後の目撃情報はありませんが、警察がパトロールを行ったほか、市の職員が現場の確認を行いました。

■柿の木の上にクマ

米沢市でもクマが目撃されました。きょう午後２時１５分ごろ、南原横堀町の柿の木の上にいるところを住民が発見しました。

クマは付近に居座り、米沢市では緊急銃猟を検討しましたが、日没となったためきょうは実施せず、警戒を続けるということです。

また東根市泉郷でも午後４時ごろクマが目撃されています。

■体育館で網戸が破られ

また、飯豊町ではクマによる建物被害が確認されました。きのう午後５時ごろ、飯豊町小白川の小学校の体育館で網戸が破られているのが確認されました。周辺には１０センチ程度の足跡があり、窓にも足跡がついていたということです。

同じころ、周辺では獣の鳴き声を聞いた人もいたということで、クマによるものとみられています。