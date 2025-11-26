¡Ö¤Ê¤ó¤È...¡×¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯±þ±ç¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë84ºÐà¤ª¾Ð¤¤¥ì¥¸¥§¥ó¥Éá¤Î»Ñ¤¬¡ª¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ä¡ÄÎÞ¤¬½Ð¤ë¤Û¤É...¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¶Ö¤Á¤ã¤ó¤À¡×¶Ã¤¤ÎÀ¼Â³¡¹
¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ä¡ÄÎÞ¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¡×¼ê¤ò¿¶¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É
¡¡¹ñºÝÁí¹ç¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡ÖÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¤Î²ñ¾ì¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬±þ±ç¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¸½ºß¤Î»Ñ¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µ¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤Î»ÖÊæÈþ±Ù»Ò(70)¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤¨¡ªÂç¾¡Á¡ª¡ªÂç¾¤À¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª»×¤ï¤º¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡ÊÄ°³Ð¾ã³²¼Ô¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ë¤ÎÆüËÜ½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¤Î±þ±ç¤Ë¶ðÂô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤³¤³¤Ç ¤«¤Ä¤Æ1980Ç¯Âå¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¶Ö¥É¥ó¡ª¡Ù¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âç¾¤³¤ÈÇëËÜ¶Ö°ì¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤È¡¢±þ±ç¤ËË¬¤ì¤¿ÆüËÜvs¥«¥Ê¥ÀÀï¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇëËÜ¶Ö°ì(84)¤È¤ÎºÆ²ñ¤òÊó¹ð¡£±þ±çÀÊ¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÂç¾¤Ï¥Ñ¥é±þ±çÂç»È¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤³¤³¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¡¢¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÆÍÁ³¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¡¢¡¢¤È¡×¤È¡¢´¶·ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤ ¶Ö¤Á¤ã¤ó¤À¤¡¡Á¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ä¡Ä¤¤¤Á»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤ÎºÆ²ñ¡ª¡×¡Ö¶Ö¥É¥ó!²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö¶Ö¥É¥ó¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÀ¨¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤ÁÛ¤¤½Ð¤¬ÁÉ¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¤¹¤´¤¯¶Ö¥É¥ó!¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡Á!! ¶Ö¤Á¤ã¤ó¤â¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¡×¡Ö»ÖÊæÈþ±Ù»Ò¤µ¤ó¤Î¶Ö¥É¥ó¤â³Ú¤·¤ó¤À¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤Îº¢¤Ë°ì½Ö¤ÇÌá¤ì¤ë¼Ì¿¿¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£