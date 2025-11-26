¸µ£ÈKT48¡¦³°±òÍÕ·î¡¡µð¿Í¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð
¡¡¸µ£È£Ë£Ô£´£¸¤Î³°±òÍÕ·î¡Ê¤Û¤«¤¾¤Î¡¦¤Ï¤Å¤¡á£²£¶¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£µð¿Í¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡Û¤¤¤Ä¤â¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡ÖÀèÄø¡¢º½Àî¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤«¤é¤â¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢º½Àî¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤È³°±òÍÕ·î¤Ï·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö£Ó£È£Ï£Ï£Ô¡¡£Ô£È£Å¡¡£Í£Ï£Ï£Î¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ³°±òÍÕ·î¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î³èÆ°¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ì¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¿ôËç¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£