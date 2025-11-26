番組降板を決定した日本テレビの対応をめぐり、日本弁護士連合会に人権救済の申し立てを行っている国分太一さんが会見を開き、現在の心境を語りました。これまでの経緯を整理します。

■人権救済申し立てとは…

国分さんは日本弁護士連合会に人権救済の申し立てを行っています。これは人権侵害の被害者や関係者からの申し立てを受け、日弁連の人権擁護委員会が事実および侵害事実を調査し、人権侵害またはそのおそれがあるとされた場合は、勧告等の措置を行うものです。

26日に行った会見で国分さんは、傷つけてしまった当事者の方におわびの気持ちを伝えた上で、「私のとったどの行動がコンプライアンス違反行為とされたのか」「答え合わせをして関係者にきちんと向き合いたいという気持ちから、日本テレビと協議を続けてきたが、こちらのお願いが何一つかなわずきょうに至った」、さらに「対外説明、説明責任をしっかりできるよう協議していきたい」と話し、日本テレビと「対立する気持ちは全くない」と説明しました。

また、国分さん側はことし6月18日。日本テレビ側から、番組の担当者などが代わるため、ごあいさつしたいと言われ日本テレビへ向かい、そこで突然、コンプライアンス違反行為について聞かれたとしています。国分さんがその場で認めたところ、番組降板を告げられたということです。

■専門家「なぜ認識の差が起きているのか明確にすべき」

一方、日本テレビ側は、「新任からのあいさつということで来社していただき、あいさつの後、担当社員と弁護士が目的・趣旨をご説明し、国分氏の了承を得てからヒアリングを行いました。事前に国分氏にヒアリングをする旨お伝えすれば、関係者への接触など不測の影響が考えられたため、このような形をとりました」としています。

企業リスクに詳しい桜美林大学・西山守准教授によりますと、「日本テレビ側と国分さん側で行き違いが起きている」「日本テレビ側は『説明責任を果たし、きちんと説明している』と主張する一方で、国分さん側は納得していない」と指摘。「なぜ認識の差が起きているのか、明確にすべき。お互いの話を対面で1回聞き、話し合うことが重要ではないかと思う」としています。