¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤Î²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ´ÝÍº°ì¤¬¥³¥á¥ó¥È¡Ö¤¦¤ï¤µÏÃ¤À¤±¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡×
¡¡º£Ç¯£³·î¤Ç²ò»¶¤·¤¿¡Ö£Ë£Á£Ô¡½£Ô£Õ£Î¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Ãæ´ÝÍº°ì¡Ê£´£²¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢¡Ö£µ»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Ø¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤³¤ÎÆü²ñ¸«¤·¤¿¡Ö£Ô£Ï£Ë£É£Ï¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê£µ£±¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñÊ¬¤Ïº£Ç¯£¶·î¡¢Ê£¿ô¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤òÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢Ìµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß¤Ë¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤â²ò»¶¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ãæ´Ý¤Ï¡¢¡ÖÆü¥Æ¥ì¤µ¤óÂ¦¤Ë¤âÂ¿Ê¬²¿¤«ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î¤³¤È¤Ã¤Æ¤ï¤ì¤ï¤ì¡¢¿¿¼Â²¿¤âÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Î°ìÅÀ¡×¤ò¤³¤¦ÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¦¤ï¤µÏÃ¤À¤±¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¡Ø¤¢¤ì¤¬°¤¤¡Ù¡Ø¤³¤ì¤¬°¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤¦À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤è¤í¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ä¤Ã¤ÑËÜÇ½Åª¤Ë¤½¤Ã¤Á¡Ê¤¦¤ï¤µÏÃ¡Ë¤ÎÊý¸þ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤âÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦²ñ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤«¡¢¤³¤È¤¬Æ°¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢à¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï·ë¹½¶¯¤¯»ý¤Ã¤È¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤Êá¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡²ñ¸«¤Ç¹ñÊ¬¤«¤é¤Ï¡¢£Ô£Ï£Ë£É£Ï¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î¼Õºá¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢Ãæ´Ý¤Ï¡ÖÂçÊÑ¤Ê»þ¤Ë¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é½õ¤±¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¡©¡×¤È¿¶¤é¤ì¤¿¡£Ãæ´Ý¤âºò²Æ¡¢½÷»ÒÂçÀ¸¤È¤ÎÌ©²ñÊóÆ»¤Ë¤è¤ê¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òÇ¯Æâ¶à¿µ¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¾ï¤Ë¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤í¤¦¤¬¾®¤µ¤«¤í¤¦¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢µÕ¤ËÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬º¤¤Ã¤Æ¤ë»þ¤â¡¢ºÇ¸å¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢Â¿Ê¬¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¡¢º¬Äì¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤¿¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤½¤¦¤¤¤¦¡¢¤Ê¤ó¤«¤Í¤¨¡¢£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ÍÈ¾À¤µª¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¡¢¤ª¤Î¤º¤È¤½¤¦¤¤¤¦²ÈÂ²Åª¤Êµ¤»ý¤Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤Ê¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Ïµ¤»ý¤ÁÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÃæ´Ý¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£