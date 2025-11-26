◆ＮＰＢ ＡＷＡＲＤＳ ２０２５ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２６日・グランドプリンスホテル新高輪）

セ・リーグＭＶＰを初受賞した阪神・佐藤輝明内野手が、壇上で亡くなった祖父への思いを語った。

「この度はこのような素晴らしい賞をいただき、ありがとうございます。これもひとえにサポートしてくださる皆さんのおかげだと思っています。球団関係者の皆さん、スタッフの皆さん、監督、コーチ、そしてチームメート。何よりいつも熱い応援を下さるファンの方のおかげだと思っています。ありがとうございます。家族にも感謝を伝えたいと思います。いつも連絡をくれたり、いつも支えてくれてありがたいなと思っています。ありがとう！そして、去年亡くなった私の祖父にも感謝を伝えたいと思います。僕が小さい頃、宮城の家に行く度に２人で野球をして楽しんだ思い出があります。それが僕の野球の原点になっていると思います。今日の姿を見せてあげたかったのが本音ですが、それでも天国で見守ってくれているんじゃないかなと思います。最後にはなりましたが、この賞を取ったからには来年もチームを勝利に導く、そしてリーグ連覇もかかっています。日本一奪還を目指して頑張っていきたいと思います。本日はありがとうございました！」