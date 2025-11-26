◆プロボクシング ▽日本スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 王者・奈良井翼―同級１０位・梶野翔太（２７日、東京・後楽園ホール）

日本フェザー級スーパーフェザー級タイトルマッチの前日計量が２６日、都内で行われ、王者・奈良井翼（２５）＝ＲＫ蒲田＝と挑戦者の同級１０位・梶野翔太（２０）＝角海老宝石＝は、ともに１００グラムアンダーの５８・８キロでクリアした。

３度目の防衛戦に臨む奈良井は「今回も仕上がったなという感じ。しっかり自分の力を出して、実力差を見せられれば。ＫＯで勝ちたいです」と気合十分。

２７日からは同級の賞金１０００万円トーナメントが開幕するが、東洋太平洋同級王者・波田大和（２８）、ＷＢＯアジアパシフィック同級王者・斎藤麗王（２７）＝ともに帝拳＝がエントリーしていないため、出場を見送った。「（東洋太平洋とＷＢＯアジアパシフィック）どちらもずっとランク１位なので、王座統一の方に挑戦していった方がいい。いずれやらなければいけないので」と地域王座統一戦を切望した。

挑戦者の日本ユース同級王者・梶野は、「楽しみです。どこまで通用するか、自分のやれる全力を出したい」と２０歳での王座獲得へ意気込んだ。

戦績は奈良井が１６勝（１１ＫＯ）２敗、梶野が６勝（４ＫＯ）１分け。