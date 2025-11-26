８月の大雨で浸水被害 休業続く石川県内唯一のアイスリンク スケート選手は練習場求めて…
まもなく本格的なウインタースポーツシーズンが始まります。しかし、石川県内全体で200人近くいるアイススケート競技の選手たちが、練習を行える場所は今、石川県内にはありません。現状と原因を取材しました。
25日午後3時。
学校が終わると同時に、スケート靴を車に詰め込む、金沢市のフィギュアスケートクラブの子どもたち。
まだまだ車は止まらず、隣の福井県に入ります。
さらにそこから1時間。到着したのは、敦賀市のスポーツ施設。
集合してから3時間、ようやく練習開始です。
ノイエス金沢FSC・高山 美由季 ヘッドコーチ：
「(どうして福井県に？) 現在、石川県のリンクの冷凍機が故障中で」
石川県内唯一のアイスリンクが、使用できない状態になっているため、こちらのクラブでは、こうして福井や時には新潟のアイスリンクまで練習に通っているといいます。
子どもは：
「(帰ったらどんな状態？) 寝ます。疲れて寝てます」
「(ご飯はどうしてるの？) きょうは車の中で食べさせてもらいました」
練習場を後にしたのは午後8時過ぎ。また同じ時間をかけて金沢へと戻ります。
石川県内唯一のアイスリンクがある健民スポレクプラザ。
本来、この季節にはスケートを楽しむ一般の人の姿もあるはずですが…
寄田 大地 記者：
「県内唯一のアイスリンクです。例年だとこの時期にはもう氷が張られているんですが、ことしはこの通り、氷はなく、設備がむき出しとなっています」
健民スポレクプラザ・山海 良正 館長：
「基盤が水に浸かって、故障で動かない状態です。大雨で川の水が逆流してきまして、水が60センチくらいまで上がってきまして」
故障の原因は、金沢市を中心に大きな被害をもたらした、ことし8月の大雨。
現在、急ピッチで修理が行われています。
健民スポレクプラザ・山海 良正 館長：
「オープンしましたら、氷をこれまで以上に管理しまして、きれいな氷を作ってお待ちしておりますので、ぜひオープンしたら皆さん滑りに来てください」
修理が完了するのは、来年の3月頃の予定です。