2024年年7月、高知県高知市の長浜小学校の児童が、南海中学校で行った水泳の授業中におぼれ亡くなった事故で、業務上過失致死の罪に問われている当時の校長の初公判が、11月26日高知地裁で開かれ被告の元校長は、起訴内容を全面的に認めました。



業務上過失致死の罪に問われているのは、当時の長浜小学校長・中村仁也被告（55歳）です。



起訴内容によりますと中村被告は、2024年に校長を務めていた長浜小学校のプールが故障した際、4年生から6年生の水泳授業を、近くの南海中学校のプールで行うことを決定。

7月5日午前に行われた、水泳授業で授業を行った教頭や4年生の担任2人とともに監視体制や浮き具を使用などの安全措置を講じて、事故を防止する安全注意義務があるにも関わらず何ら措置を講じず、当時・小学4年生だった松本凰汰さん（9歳）を、漫然と身長よりも水深の深いプールで泳がせ、急性呼吸不全で死亡させたものです。





26日、高知地裁で開かれた初公判で中村被告は起訴内容について「間違いありません」と全面的に認めた上で、遺族に対し「取り返しのつかない事故を起こし、本当に申し訳ありませんでした」と謝罪しました。検察側は冒頭陳述で、中村被告が小学校のプールの代わりに使う南海中のプールが、凰汰さんの身長より深く、それまでの授業で凰汰さんを含む児童3人がおぼれかけていたことや、事前に水深を測った時よりも授業の際はプールの水かさが増していたと認識していたにも関わらず、児童が溺れないようにするための安全対策を何ら講じなかったと指摘しました。被告人質問でも、改めて事故が起きる前の授業などから「中学校のプールで授業を続けることを危険だと思わなかったのか」と問われた中村被告は、「考えが及ばなかった」「安全対策ができていなかった」と繰り返し、水泳授業の安全対策が一切講じられていなかった状況が浮き彫りとなりました。初公判に参加した松本凰汰さんの両親は、裁判のあと報道陣の取材に応じ軽視された安全対策について思いを語りました。中村被告の裁判は次回2026年1月28日に開かれ、結審する予定です。