高知県民体育館の再整備について、隣接する高知市青年センターのグラウンドを取りこむ建て替え計画が

検討されていることを受け、

11月26日、センターの利用団体の代表者などが計画に反対する要望書を高知市に提出しました。



高知市役所を訪れたのは、青年センターを利用する14の登録団体でつくるサークルの代表者など3人で、

市長あての要望書を神谷副市長に手渡しました。

要望書は利用者側の事情や思いを伝えようと提出したもので、

2024年度のグラウンドの利用者が、12歳から30歳までの若い世代を中心に年間7000人にのぼることや、

主に利用しているサッカーでは、面積が減少すると試合や練習で利用できなくなるなどとして、

センターのグラウンドを取りこむ建て替え計画に反対しています。





高知市青年センターサークル協議会三好智仁 会長「僕たちとしても長年使ってきたところを守りたいという思いと、今まで自由に使っていたものが無くなってしまうというところが、僕たちとしても不本意なところではありますので、全面残して欲しいというところが正直なところ」県民体育館再整備の検討会は、12月後半にも予定されていて、高知市では、今回の要望書の内容を、利用者の声として届けることにしています。