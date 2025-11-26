ＥＣＢ金融安定報告 資産市場の集中化が進む中での過大な評価は、急激な価格調整リスクを高めている ＥＣＢ金融安定報告 資産市場の集中化が進む中での過大な評価は、急激な価格調整リスクを高めている

リンクをコピーする みんなの感想は？

ＥＣＢ金融安定報告

地経学的な動向や関税の影響に関する不確実性を背景に、金融安定性の脆弱性は依然として高水準

資産市場の集中化が進む中での過大な評価は、急激な価格調整リスクを高めている

一部先進国における財政課題は、投資家心理を試す可能性がある

関税の影響を受けやすい企業へのエクスポージャーや、ノンバンクとの資金調達関係の強化は、経済・市場ストレス時にユーロ圏銀行に負担をかける恐れ

ユーロ圏銀行セクターは、高い収益性と十分な資本・流動性バッファーにより強靭性を有している

米ドル変動性の上昇と取引相手の信用リスクを吸収するため、銀行は資本余力を必要とする可能性

銀行は流動性のある米ドル資産を保有し、資金流出の可能性を相殺すべき

米ドルのエクスポージャーを持つ銀行は、より多くのバッファーが必要

外部サイト