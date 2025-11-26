アジア株 総じて上昇、台湾株は大幅続伸 アジア株 総じて上昇、台湾株は大幅続伸

リンクをコピーする みんなの感想は？

東京時間17:42現在

香港ハンセン指数 25928.08（+33.53 +0.13%）

中国上海総合指数 3864.18（-5.84 -0.15%）

台湾加権指数 27409.54（+497.37 +1.85%）

韓国総合株価指数 3960.87（+103.09 +2.67%）

豪ＡＳＸ２００指数 8606.54（+69.49 +0.81%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 85578.19（+991.18 +1.17%）



２６日のアジア株は総じて上昇。米国での早期利下げ期待の高まりで、前日の米国株が上昇しており、アジア株も買い優勢で推移した。台湾株は大幅続伸。ハイテク関連株を中心に買いが広がった。



上海総合指数は小反落。ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、ソフトウエアメーカーの中科寒武紀科技、医薬品メーカーの江蘇恒瑞医薬（ジャンスー・ハンルイ・メディシン）が買われる一方で、銀行大手の中国農業銀行、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、造船メーカーの中国船舶工業が売られた。



香港ハンセン指数は小幅続伸。オンライン生活関連サービス企業の美団（メイトゥアン）、繊維メーカーの申洲国際集団控股、電気自動車（ＥＶ）メーカーのＢＹＤ（比亜迪）、保険会社の友邦保険控股（ＡＩＡグループ）が買われる一方で、宝飾品小売りの周大福珠宝集団（チョウ・タイ・フック・ジュエリー・グループ）、インターネット検索サイトの百度（バイドゥ）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は続伸。建設資材メーカーのジェームス・ハーディ・インダストリーズ航空会社のカンタス航空、ギャンブルマシン製造・販売のアリストクラート・レジャー、医療機器メーカーのレスメド、石油・ガス会社のウッドサイド・エナジー・グループが買われる一方で、銀行大手のウエストパック銀行、通信会社のテルストラ・グループが売られた。

外部サイト