ユーロ圏 １０年債利回り格差 縮小、伊７３、仏７４ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:09時点）（%）
ドイツ 2.68
フランス 3.417（+74）
イタリア 3.41（+73）
スペイン 3.171（+49）
オランダ 2.823（+14）
ギリシャ 3.289（+61）
ポルトガル 3.013（+33）
ベルギー 3.191（+51）
オーストリア 2.965（+29）
アイルランド 2.886（+21）
フィンランド 3.027（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
