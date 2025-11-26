ユーロ圏　１０年債利回り格差　縮小、伊７３、仏７４ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:09時点）（%）
ドイツ　　　　2.68
フランス　　　3.417（+74）
イタリア　　　3.41（+73）
スペイン　　　3.171（+49）
オランダ　　　2.823（+14）
ギリシャ　　　3.289（+61）
ポルトガル　　　3.013（+33）
ベルギー　　　3.191（+51）
オーストリア　2.965（+29）
アイルランド　2.886（+21）
フィンランド　3.027（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）