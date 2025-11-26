「過去の日本代表に似ている」「フランス代表より100倍いい」パリSGが4thユニフォーム発表
パリSGとジョーダンブランドは25日、2025-26シーズンに着用する4thユニフォームを発表した。
今回は黒をベースとし、中央に縦の赤いラインが入ったデザイン。胸にはクラブエンブレムとジョーダンブランドのロゴが入っている。
パリSGは公式インスタグラム(@psg)で「パリのクチュールアトリエの伝統にインスパイアされ、エレガンス、創造性、そしてパフォーマンスの融合を体現している」と紹介した。
コメント欄では「素晴らしいユニフォーム」「なんて美しいんだ」「ワールドカップのフランス代表のユニフォームより100倍いい」「2012年の日本代表のユニフォームに似ていて、中央に赤いラインが入っている」「今まで見た中で最高のパリのユニフォーム」「2年連続で欧州王者になるためのユニフォームだ」などの声が上がっている。
